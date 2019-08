16 Agosto | San Rocco | IMMAGINI | VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : risultati 15 Agosto. Santo Condorelli e Nicolò Martinenghi sul podio! : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo di Nuoto in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più ...

Meteo FerrAgosto - gli esperti avvisano : cambia di nuovo tutto : Le previsioni Meteo per Ferragosto parlano chiaro: bel tempo quasi ovunque, caldo gradevole senza afa o umidità eccessiva, nessuna nube all’orizzonte. Si può tirare allora un sospiro di sollievo e lo può fare soprattutto chi ha scelto di partire per le vacanze proprio in questa settimana. Il sole infatti sarà il protagonista in quasi tutta la penisola con una piacevole novità anche per chi non sopporta le alte temperature. Gli esperti infatti ...

Tiki Taka riparte su Italia 1 domenica 25 Agosto con Christian Vieri - Antonio Cassano e Wanda Nara opinionisti fissi : Con la nuova stagione calcistica alle porte, si iniziano a scaldare i motori di Tiki Taka, programma dedicato all'approfondimento sportivo di casa Mediaset, giunto alla sua settima edizione. Un appuntamento ormai fisso per i telespettatori appassionati di calcio, che vedranno nuovamente alla guida del programma il padrone di casa di sempre, l'istrionico Pierluigi Pardo, di nuovo in forze su Italia 1.Ad affiancare il giornalista, un trio ...

L'oroscopo del 15 Agosto : FerrAgosto rilassante per Sagittario e Acquario : L'oroscopo del 15 agosto è pronto a svelare come sarà Ferragosto per tutti e 12 i segni zodiacali. Giornata da favola per il Cancro. Successo in amore per i nativi del Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per questa giornata di Ferragosto da Ariete a Pesci. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete – In questo Ferragosto un po' tutto è bloccato. Ciò che è rimasto da completare o da chiarire oppure da migliorare è rinviato a settembre. ...

Santanché con outfit retrò - Casellati in abito bianco. La crisi d'Agosto scatena la fantasia dei parlamentari : “Invidio certe abbronzature”, ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini al Senato. D’altronde, in tempo di crisi governo agostana c’era da aspettarselo: look estivi e carnagioni dorate hanno colorato il Senato.A calamitare l’attenzione l’outfit della senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché che, oltre ad una bella abbronzatura, ha sfoggiato una camicia a fantasia e un’acconciatura ...

Giarratana è in festa per San Bartolomeo : dal 16 Agosto : Giarratana è in festa, al via da venerdì 16 agosto le celebrazioni in onore del patrono San Bartolomeo

Morta Nadia Toffa : camera ardente al teatro Santa Chiara di Brescia - i funerali il 16 Agosto : La camera ardente di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene Morta questa mattina a 40 anni dopo una lunga battaglia con il tumore, sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia. I funerali saranno celebrati la mattina del 16 agosto nella cattedrale della città. Addio a Nadia Toffa, Morta la conduttrice de “Le Iene”: “Niente sarà più come prima” Morta Nadia Toffa: una lunga battaglia contro il tumore, a testa alta e con il sorriso Nadia ...

La Juventus starebbe pensando di organizzare un'amichevole nel weekend del 17 Agosto : Per la Juventus queste sono ore di relax visto che Maurizio Sarri ha concesso due giorni liberi ai suoi ragazzi. La squadra tornerà martedì alla Continassa quando sarà in programma una seduta pomeridiana di allenamento, prima della sessione ci sarà anche la presentazione di Danilo in conferenza stampa alle 14:30. La Juve ha nel mirino la classica sfida in famiglia di Villar Perosa di mercoledì 14 agosto, ma questo potrebbe non essere il solo ...

Stasera le Lacrime di San Lorenzo : arriva il picco delle Perseidi - il superbo sciame meteorico di Agosto [INFO] : arrivano le Perseidi! Nelle prossime due notti, nel cielo andrà in scena un bellissimo spettacolo celeste con le Lacrime di San Lorenzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle stelle cadenti di Agosto. Le Perseidi sono piccole particelle di polvere, frammenti della cometa 109P/Swift-Tuttle, che bruciano quando colpiscono l’atmosfera a 59km/s. Le Perseidi sono uno degli sciami meteorici più regolari e affidabili, raggiungendo il picco a metà ...

Concorsi Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute : cv ad Agosto-settembre : Attualmente, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale esperto e per il conferimento di una borsa di studio presso il dipartimento di ambiente e Salute. Bando di concorso ad agosto L'Iss ha proclamato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche da avvalersi tramite il ...

NOTTE DI SAN LORENZO/ Video - 10 Agosto : stelle cadenti - il picco alle ore 22 del... : NOTTE di San LORENZO, le stelle cadenti ed i posti migliori per osservarle: 10 agosto 2019, come assistere allo spettacolo delle Perseidi.

San Lorenzo/ Video - oggi 10 Agosto si celebrano le stelle cadenti lacrime del Santo : San Lorenzo, Santo del giorno oggi 10 agosto: nella notte delle stelle cadenti si pensa che sia il Beato a piangere, facendo cadere gli astri

San Lorenzo - perché il 10 Agosto è la notte delle stelle cadenti : «San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla», scrisse Giovanni Pascoli nella poesia Dieci agosto, una tra le più struggenti opere della letteratura italiana, in ricordo del padre assassinato in circostanze misteriose mentre tornava a casa la notte del 10 agosto 1867. In questi versi il cielo piange stelle, un’immagine poetica che descrive la sensazione degli ...

“Lacrime” di San Lorenzo : come e quando vedere le stelle cadenti d’Agosto - le Perseidi : Nell’emisfero boreale il mese di agosto è quello in cui si hanno più occasioni per volgere lo sguardo al cielo stellato: ci si trova spesso fuori casa, lontano dalle grandi città in località nelle quali non ci sono luci accecanti che ne cancellano alla vista lo spettacolo. Per tanti motivi, il cielo di agosto suscita da sempre un particolare interesse. Torna anche quest’anno l’appuntamenti con le suggestive scie delle Perseidi, ...