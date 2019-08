Zingaretti lancia la Bella Italia Obiettivo? Il 27%

Nicola Zingaretti lancia la campagna "Italia più bella" : "È il momento dell'unità" : Nicola Zingaretti, segretario del Pd, lancia in un video su Facebook la campagna “Italia più bella”.“Il Governo ha fallito - afferma -, è in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste. Ora è il momento dell’unità per proporre un’alternativa per il Paese.Costruiamo tutti insieme un’Italia più bella, a partire dalle feste de l’Unità rese possibili da ...

Zingaretti boccia Renzi e rilancia Governo di legislatura M5S-Pd-LeU : La svolta arriva all'ora di pranzo di lunedì 12 agosto con le parole del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti: "Non credo sia possibile e credibile un'ipotesi che preveda un Governo per fare la manovra da cui questo Governo sta scappando per poi andare... Segui su affaritaliani.it

Firma contro Salvini. Zingaretti lancia l'iniziativa Pd "fino al 12 settembre" : Firma contro Matteo Salvini. È l’iniziativa lanciata dal Pd per chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno. “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione “Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti”. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il ...

Direzione Pd - Zingaretti dice no all'alleanza con M5s e lancia una mini cabina di regia : No all’avvicinamento politico ai grillini e ok alla mini cabina di regia dem. È questa la sintesi della Direzione Pd. “Noi non perseguiamo un’alleanza con i 5 stelle - ha detto il segretario Nicola Zingaretti - non è nelle intenzioni né è mai stato un nostro obiettivo, non lavoriamo a una crisi parlamentare per fare un governo con loro”. Una messa a punto necessaria, dopo le polemiche della ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Salvini e Zingaretti - la doppia sconfitta che rilancia Conte : La crisi di governo sembra svanita, ma occorre interrogarsi su due sconfitte: quelle di Salvini e Zingaretti. Oltre che sui calcoli del Colle

Pd - Zingaretti lancia mobilitazione contro il governo del ‘Gatto e la Volpe’ e i loro “accordicchi” : Il segretario dem Nicola Zingaretti lancia una mobilitazione contro il governo Lega-M5S e contro Salvini e Di Maio, annunciando per il prossimo martedì una riunione a Roma dei segretari regionali e delle città metropolitane e per il prossimo venerdì la direzione nazionale del Partito Democratico.Continua a leggere

Pd - Zingaretti rilancia : "Siamo unica alternativa a destra inquietante e pericolosa" : E' un'Assemblea dedicata al cambiamento: l'obiettivo è "cambiare tutto perché tutti sappiamo che cosi non si va più avanti"...

Zingaretti lancia la riforma del Pd : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – di Mara MontanariLa parola chiave è ‘apertura’. Per riportare il Pd tra le gente e la gente, leggi elettori, verso i dem. Ruota attorno a questa impostazione il progetto che sta portando avanti e di cui parlerà oggi all’assemblea nazionale all’Ergife. Una sfida doppia per ‘aprire’ il Pd. All’interno con la riforma dello Statuto che si lega anche alla ...

Zingaretti lancia la riforma del Pd : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – di Mara MontanariLa parola chiave è ‘apertura’. Per riportare il Pd tra le gente e la gente, leggi elettori, verso i dem. Ruota attorno a questa impostazione il progetto che sta portando avanti e di cui parlerà oggi all’assemblea nazionale all’Ergife. Una sfida doppia per ‘aprire’ il Pd. All’interno con la riforma dello Statuto che si lega anche alla ...

Pd : domani Zingaretti lancia riforma partito - tensioni su modifica Statuto/Adnkronos : Roma, 12 lug. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – La parola chiave è ‘apertura’. Per riportare il Pd tra le gente e la gente, leggi elettori, verso i dem. Ruota attorno a questa impostazione il progetto che Nicola Zingaretti sta portando avanti e di cui parlerà domani all’assemblea nazionale all’Ergife. Una sfida doppia per ‘aprire’ il Pd. All’interno con la riforma dello Statuto che si lega anche ...

Pd : domani Zingaretti lancia riforma partito - tensioni su modifica Statuto/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Anche ‘Sempre Avanti’, l’area che fa capo a Roberto Giachetti, è contraria alla separazione dei ruoli. “La nostra posizione è sempre la stessa. Siamo in minoranza -dice Luciano Nobili- perchè la pensiamo diversamente. Abbiamo fatto un congresso cercando di far emergere questo grande pericolo per la nostra idea di partito Democratico: la coincidenza tra il segretario e il candidato premier è il Dna del ...

Pd : domani Zingaretti lancia riforma partito - tensioni su modifica Statuto/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ma Zingaretti, a parte la divisione dei ruoli tra segretario e candidato premier, punta molto sul rendere lo Statuto dem il più possibile aperto a iscritti ed elettori coinvolgendo i simpatizzanti Pd in consultazioni anche in vista delle Costituente delle Idee dell’autunno. Un percorso aperto alla partecipazione, insomma. Quanto alle minoranze, da Base Riformista l’atteggiamento sarà intanto quello di ascolto ...

Pd : domani Zingaretti lancia riforma partito - tensioni su modifica Statuto/Adnkronos : Roma, 12 lug. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – La parola chiave è ‘apertura’. Per riportare il Pd tra le gente e la gente, leggi elettori, verso i dem. Ruota attorno a questa impostazione il progetto che Nicola Zingaretti sta portando avanti e di cui parlerà domani all’assemblea nazionale all’Ergife. Una sfida doppia per ‘aprire’ il Pd. All’interno con la riforma dello Statuto che si lega ...

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Normalità in 15 giorni». Conte : «Rilanciare Roma» : Emergenza Rifiuti a Roma. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, assicura: «Roma supererà la crisi in quindici giorni». E il presidente del Consiglio, Giuseppe Costa,...