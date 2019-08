Woodstock 1969 | playlist e canzoni per chi non c' era

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) «Mi sono imbattuta in un figlio di Dio, camminava lungo la strada. Gli ho domandato dove stesse andando e mi ha risposto: “Vado alla fattoria di Yasgur, vado a unirmi a una band rock’n’roll. Pianterò una tenda nei campi per tentare di liberare la mia anima”». Così Joni Mitchell canta, il celeberrimo festival del. Lei che ain realtà non è mai stata. Eppure chi c’era ritiene sia stata in grado di coglierne lo spirito e l’atmosfera più di chiunque altro. Mentre a Bethel (New York) si svolge il più grande evento musicale di tutti i tempi, la cantautrice canadese vede le riprese dalla sua camera d’albergo. Avrebbe dovuto suonarci, ma il suo manager dell’epoca glielo vieta. La tv ha un discreto potere anche negli anni ‘60 e David Geffen ritiene più utile la di ...

