Vuelta a España 2019 | nona tappa | Andorra la Vella-Cortals d’Encamp 96 km tremendi sui

Vuelta a España 2019 : i campioni che lavoreranno in preparazione al Mondiale. Da Alejandro Valverde a John Degenkolb : Per diversi corridori la Vuelta a España 2019 sarà l’occasione per affinare la condizione in vista dei Mondiali dello Yorkshire. Il terzo Grande Giro della stagione si concluderà infatti domenica 15 settembre, ovvero due settimane prima della prova in linea sul circuito di Harrogate e sarà quindi la corsa giusta per trovare il ritmo gara in vista della rassegna iridata. Andiamo quindi a scoprire quali sono i campioni che lavoreranno in ...

Vuelta a Espana 2019 - ottava tappa : Valls-Igualada. Possibili fughe da lontano - tracciato insidioso : L’ottava tappa della Vuelta a España 2019, da Valls a Igualada di 166,9 km, sarà terra di conquista per i coraggiosi che attaccheranno da lontano. In alternativa potrebbe trovare la vittoria chi ha la forza e la capacità di scattare sul Puerto di Montserrat, allo scollinamento del GPM mancheranno circa 27 km al traguardo. Molto importante per l’economia della frazione sarà capire come i protagonisti avranno smaltito le fatiche del ...

Vuelta a España 2019 : Simon Yates al terzo grande giro consecutivo. Obiettivo tappe o classifica generale? : Dieci giorni e prenderà il via, con la cronometro di Salinas de Torrevieja, la 74ma edizione della Vuelta a España: dal 24 agosto a metà settembre il terzo ed ultimo grande giro stagionale infiammerà il World Tour. Tante le assenze, ovviamente al momento la corsa a tappe iberica resta la meno frequentata da parte dei big che preferiscono concentrarsi su giro e Tour. Chi invece non mancherà a nessuno dei tre appuntamenti è Simon Yates: il ...

Vuelta a España 2019 - settima tappa : Onda-Mas de la Costa. L’Alto Mas de la Costa farà malissimo! Ultimi 4 km irreali - pendenze mostruose : La settima tappa della Vuelta a España 2019, che si svolgerà venerdì 30 agosto, vedrà i corridori affrontare 183,2 km da Onda a Mas de la Costa. Sarà la prima vera frazione di montagna di questa 74ma edizione, con un durissimo arrivo in salita che potrebbe ribaltare la classifica generale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso di questa frazione. I primi 75 km sono tutti pianeggianti, poi la strada inizierà a salire gradualmente ...

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru la punta azzurra : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a España 2019 - sesta tappa : Mora de Rubielos-Ares del Maestrat. Arrivo per scattisti - possibile qualche distacco tra i big : Prosegue il nostro cammino di presentazione delle varie tappe della Vuelta a España 2019: siamo giunti alla sesta, da Mora de Rubielos-Ares del Maestrat. 198,9 chilometri molto insidiosi: difficile che ci siano grandi distacchi tra i big, ma potrebbe arrivare qualche attacco. In ogni caso a giocarsi il successo saranno corridori resistenti. Percorso Subito due GPM in partenza a rendere il tutto molto più insidioso. La prima salita di giornata, ...

Vuelta a España 2019 - la Jumbo-Visma con il doppio capitano Roglic-Kruijswijk. E c’è una cronometro a squadre per fare la differenza : Primoz Roglic è senza ombra di dubbio uno dei grandi favoriti della Vuelta a España. Il ciclista della Jumbo-Visma potrà contare anche sul lavoro di Steven Kruijswijk. Quest’ultimo potrebbe assumere i gradi di capitano nel caso in cui lo sloveno dovesse avere qualche problema. In qualsiasi caso la Jumbo-Visma potrà contare su due corridori di altissimo profilo. Questo potrebbe condizionare anche lo sviluppo tattico delle altre squadre. ...

Vuelta a España 2019 - quinta tappa : L’Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre. Primo arrivo in salita durissimo sull’inedito Alto de Javalambre - ultimi 7 km di fuoco : La quinta tappa della Vuelta a España 2019, che si svolgerà mercoledì 28 agosto, vedrà i corridori affrontare il Primo arrivo in salita di questa 74ma edizione. Il gruppo dovrà infatti percorrere 170,7 km con partenza da L’Eliana e arrivo all’Observatorio Astrofísico de Javalambre. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso di questa frazione. La strada tende a salire fin dalla partenza e dopo 25 km inizierà il GPM di seconda ...

Vuelta a España 2019 : le stelle della manifestazione. Che trio per la Movistar - una coppia per la Jumbo Visma - Gaviria per le volate : Tutto pronto per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Ci siamo per il via della Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 frazioni per un totale di 3290,7 km. Sarà grande spettacolo in chiave classifica generale, con le molte salite che dovranno affrontare i ciclisti: andiamo a ...

Vuelta a España 2019 in tv : su che canale vederla. La programmazione giornaliera su Eurosport : La Vuelta a España 2019 prenderà il via sabato 24 agosto con una cronometro a squadre a Torrevieja e si concluderà domenica 15 settembre con la classica passerella finale a Madrid. In questa 74ma edizione i corridori dovranno affrontare complessivamente 3290,7 km, divisi in 21 tappe. Una corsa che si preannuncia particolarmente dura e combattuta, visto il percorso impegnativo e ricco di salite, con ben nove tappe di montagna da superare per ...

Vuelta a España 2019 : le date di inizio e fine - tappa per tappa. Il programma e gli orari : La Vuelta a España 2019 si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Si avvicina quindi il via del terzo Grande Giro della stagione, che offrirà spettacolo attraverso 21 tappe. Questa 74ma edizione si aprirà con una cronometro a squadre sulle strade di Torrevieja e i corridori dovranno percorrere complessivamente 3290,7 km per arrivare a Madrid, dove verrà decretato il vincitore della maglia rossa. Gli organizzatori hanno costruito un ...

Vuelta a Espana 2019 - quarta tappa : Cullera-El Puig. Nuovo appuntamento per le ruote veloci : Ancora una volata in programma nella quarta tappa della Vuelta a España 2019 da Cullera a El Puig. Sarà una frazione praticamente senza difficoltà altimetriche, fatta eccezione per il GPM di terza categoria del Puerto de Oronel. Sarà molto verosimilmente la terza occasione per le ruote veloci. Percorso Come detto in precedenza, la Cullera-El Puig non presenta particolari difficoltà altimetriche. Nei 175,5 km i corridori dovranno affrontare solo ...