Vuelta a Burgos 2019 | Jon Aberasturi batte in volata Giacomo Nizzolo che resta leader

Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Parla spagnolo la seconda tappa della: la frazione partita da Gumiel de Izane e giunta dopo 155 chilometri sullo strappo di Lerma ha visto trionfare l’iberico Jon. 13mo successo in carriera per il 30enne velocista della Caja Rural – Seguros RGA che fa un gran balzo in classifica, trovando la seconda piazza virtuale. Arrivo simile a quello di ieri, con l’ultimo rettilineo in pendenza, che ha visto dunque restringersi il campo dei partecipanti allaè riuscito a spuntarla davanti al nostro(Dimension Data), vincitore ieri edella classifica generale ancora per una giornata grazie agli abbuoni. Terzo Jhonatan Narváez (Team INEOS), quarto il nostro Manuel Belletti (Androni Sidermec). gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

NIPPO_Fantini : Vuelta a Burgos 6° posto per @juanjolobato nella seconda tappa! - HMontulet : RT @VeloProFR: Tour de Burgos : Jon Aberasturi domine Giacomo Nizzolo à Lerma - FRISEEMYRIAM : RT @VeloProFR: Tour de Burgos : Jon Aberasturi domine Giacomo Nizzolo à Lerma -