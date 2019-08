Volley femminile | Gloria Cup 2019 | le convocate dell’Italia Domani l’esordio contro la

Volley femminile : Elena Pietrini in accordo con la Federazione lascia il ritiro della Nazionale : Un fulmine a ciel sereno ha sconvolto oggi il ritiro della Nazionale italiana di Volley femminile, praticamente alla vigilia della partenza per gli Europei 2019 che si svolgeranno, almeno per la prima fase per le azzurre, a Lodz, in Polonia (prima partita in programma il 23 agosto). Come comunicato dalla FederVolley, la schiacciatrice Elena Pietrini, classe 2000, ha deciso di lasciare il raduno della squadra. “La schiacciatrice azzurra, ...

Volley femminile - Europei 2019 : le convocate dell’Italia per il raduno - confermata la squadra del preolimpico : Dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia tornerà in collegiale per prepararsi agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno tra Polonia, Turchia, Ungheria, Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci da un breve periodo di vacanza, si ritroveranno il 13 agosto al Centro Giulio Onesti di Roma dove rimarranno fino al 18 agosto. Non ci sono novità ...

Calendario Serie A1 Volley femminile 2019-2020 : tutte le giornate - le date e le partite. Tutti a caccia di Conegliano : È stato sorteggiato il Calendario della Serie A1 2019-2020 di volley femminile, al massimo campionato italiano parteciperanno 14 squadre che daranno vita a 26 stagioni di regular season. Le prime 12 classificate accederanno ai playoff (le prime quattro direttamente ai quarti di finale, le altre otto disputeranno un turno preliminare) mentre le ultime due retrocederanno in Serie A2. Conegliano difenderà il tricolore conquistato lo scorso anno e ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “Le azzurre sono cresciute e siamo alle Olimpiadi. Il Giappone ci porta bene…” : L’Italia del Volley femminile si è regalata dunque il sogno a Cinque Cerchi. Un successo roboante 3-0 (25-13; 25-17; 25-22) contro l’Olanda ha permesso alle ragazze del CT Davide Mazzanti di staccare il biglietto per Tokyo. Una vittoria convincente quella del gruppo azzurro frutto di determinazione e coraggio, in cui i crismi del successo c’erano tutti. Il Bel Paese, dunque, centra l’obiettivo e sarà il sesto gettone ...

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : le possibili convocate dell’Italia. Gruppo ormai consolidato - ma diverse giovani scalpitano : Lunedì di festeggiamenti per l’Italia di Volley femminile che ieri sera ha sconfitto l’Olanda qualificandosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre hanno surclassato le temute tulipane con un roboante 3-0 e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto. Apoteosi totale per le ragazze del CT Davide Mazzanti che hanno ruggito a Catania meritandosi ampiamente il biglietto per ...

Tokyo 2020 - l’ItalVolley femminile batte l’Olanda 3-0 e si qualifica alle Olimpiadi : L’Italvolley femminile batte l’Olanda e grazie alla terza vittoria nel torneo di qualificazione olimpica ottiene il pass per Tokyo 2020. Salgono così a 82 gli azzurri già certi di partecipare ai Giochi il prossimo anno. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno travolto le olandesi al PalaCatania in tre set (25-23, 25-17, 25-22) e hanno staccato le Oranje, con le quali era appaiate in classifica dopo le vittorie contro Kenya e Belgio. ...

Volley femminile - Olimpiadi 2020 : le possibili avversarie dell’Italia a Tokyo. Sarà un girone di ferro? : Quali saranno le avversarie dell’Italia di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La nostra Nazionale si è qualificata ai Giochi grazie alla schiacciante vittoria ottenuta ieri sera contro l’Olanda e ora può già iniziare a pensare ai Giochi con un anno di anticipo, le ragazze del CT Davide Mazzanti andranno a caccia della prima storica medaglia a cinque cerchi dopo non essere riuscite nell’impresa nelle ultime cinque ...

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : azzurre in missione - serve sfatare un tabù storico. Sognando una rivincita con la Serbia… : Cinque partecipazioni alle Olimpiadi, mai una volta sul podio: la Nazionale di Volley femminile non è mai riuscita a conquistare una medaglia ai Giochi, le precedenti missioni non si sono mai spinte oltre i quarti di finale. Ad Atene 2004 un cocente ko al tie-break contro Cuba per le Campionesse del Mondo, a Pechino 2008 un doloroso stop per 3-2 contro gli USA, a Londra 2012 l’incredibile debacle contro la non irresistibile Corea del Sud: ...

L'ItalVolley femminile conquista il pass per Tokyo 2020 : L'Itavolley femminile ha ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo2020. Le vice campionesse mondiali, dopo aver sconfitto Kenya e Belgio

Volley femminile - Olimpiadi 2020 : Italia gigante - qualificazione in carrozza. A Tokyo per la storica medaglia : Dominanti, schiaccianti, esaltanti. Vincenti e travolgenti. Il rullo compressore tricolore non ha lasciato spazio agli avversari, li ha letteralmente annichiliti, li ha travolti con una prova di forza di altissimo spessore tecnico. L’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in maniera nitida e senza andare mai in difficoltà, giganteggiando a Catania e mettendo in mostra un gioco spumeggiante, emozionante, incisivo, concreto e ...

Volley femminile - Italia alle Olimpiadi 2020. Egonu : “Sono senza parole”. Sylla : “Volevamo vincere” : Festa grande per l’Italia che si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, domenica indimenticabile per la nostra Nazionale di Volley femminile che ha staccato il pass per i Giochi dopo la netta vittoria sull’Olanda a Catania. Di seguito le dichiarazioni che alcune azzurre hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. MIRIAM Sylla: “Sono felice perché lo avevo dichiarato ieri: ci stavamo impegnando per arrivare a questa ...

Volley femminile - Italia rullo compressore : si va alle Olimpiadi - qualificazione mai in discussione. Belgio e Olanda spazzate via : Un triplo 3-0 e tutti a casa: l’Italia ha messo a sedere Olanda, Belgio e Kenya con una disinvoltura disarmante, ha dominato il quadrangolare di Catania e si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con una facilità inattesa alla vigilia. C’era tanta paura per il big match contro le Tulipane che avevano rifilato tre sonore sconfitte nelle ultime stagioni alla nostra Nazionale, si temevano le Yellow Tigers che potevano creare dei ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Olanda 3-0 : Paola Egonu Terminator - Folie e De Gennaro fondamentali : L’Italia ha agguantato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, demolendo l’Olanda per 3-0 nel Preolimpico 2019 disputato a Catania. Una prova di grande spessore da parte delle azzurre, che ora proveranno ad infrangere un tabù storico e conquistare quanto meno un podio a cinque cerchi. LE Pagelle DI Italia-Olanda 3-0 Paola Egonu, 10: incontenibile, un vero e proprio Terminator che si abbatte sulla difesa olandese con inaudita potenza. ...

Volley femminile - Italia alle Olimpiadi per la sesta volta consecutiva! Tutti i precedenti - a Tokyo 2020 per una medaglia : Festa grande per la nostra Nazionale di Volley femminile, l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre hanno travolto l’Olanda a Catania e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno centrato l’obiettivo alla prima occasione utile e possono così festeggiare: si tratta della sesta partecipazione consecutiva ...