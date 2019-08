Vogliamo giustizia | il grido della rappresentante dei familiari delle vittime

La mamma di Davide - morto a 19 anni in un incidente : “Troppe contraddizioni. Vogliamo giustizia” : La lettere inviata al Pubblico Ministero Pierpaolo Montinaro da Alessandra D'Adamo, mamma di Davide Cazzato, il 19enne morto insieme a due amiche lo scorso marzo in seguito ad un incidente stradale verificatosi a San Pietro Vernotico, nel brindisino: "Se quella notte mi avessero ammazzato un cane avrei avuto certamente dalla mia parte animalisti e persone di buon senso, ed invece mi sento abbandonata. Voglio la verità".Continua a leggere

Studentessa 21enne scomparsa nel nulla è trovata morta vicino a un lago : “Vogliamo giustizia” : Alexandria 'Ally' Kostial, Studentessa 21enne dell'Università del Mississippi, è stata trovata cadavere nei pressi di un lago distante sole 20 miglia dal campus che frequentava. Era scomparsa il giorno prima e l'ultima volta era stata vista con un compagno di facoltà, Brandon Theesfeld, 22 anni, che è stato poi fermato con l'accusa di omicidio: "Uccisa con 8 colpi di arma da fuoco".Continua a leggere

Vogliamo giustizia! 300 persone in piazza per Rocky - il cane ucciso da un poliziotto : Oltre 300 persone sono scese in piazza, ieri pomeriggio, per chiedere giustizia per il cane Rocky. È successo lo scorso sabato 20 luglio a Napoli, in una manifestazione organizzata dal Partito Animalista Europeo a cui però hanno aderito anche altre associazioni di settore e molti cittadini. Ma chi è Rocky? Si tratta di un pitbull ferito a morte durante un’operazione di polizia avvenuta lo scorso 12 luglio in via Cesare Rossaroll. E il corteo è ...

Folla ai funerali di Simone - falciato dal suv. Il padre : "Vogliamo giustizia - crediamo nello Stato" : Si tengono oggi a Vittoria i funerali del piccolo Simone D’Antonio, falciato insieme al cuginetto 11enne Alessio da un suv. Il vice premier, LuigiDi Maio, è arrivato a Vittoria per partecipare ai funerali. Il ministro ha reso visita ai genitori di Alessio, Alessandro e Lucy D’Antonio, nella casa della nonna materna. Era accompagnato dal commissario straordinario del comune di Vittoria, Filippo DispenzaIl padre di Alessio, ...

Napoli - la morte in carcere di Claudio tra dubbi e incertezze : «Vogliamo giustizia» : Sono ancora in attesa di risposte i familiari di Claudio Volpe, morto nel carcere di Poggioreale all?età di 34 anni. Il decesso lo scorso 10 febbraio, avvenuto dopo tre giorni di febbre...

Rigopiano - udienza rinviata a settembre. Familiari e sopravvissuti : "Vogliamo sia fatta giustizia" : Lavinia Greci Familiari e sopravvissuti si sono trovati davanti al tribunale di Pescara per chiedere giustizia per le vittime della tragedia del gennaio 2017. Il coro unanime: "Sia fatta giustizia il prima possibile, per tutti quelli che non ci sono più" Sulle magliette hanno fatto stampare i volti dei Familiari che dal 18 gennaio 2017 non ci sono più, perché uccisi da una valganga che ha sepolto l'albergo Farindola di Rigopiano. ...

“Vogliamo giustizia!”. Cuginetti travolti dal suv - ecco le parole dei genitori. : È una giornata di lutto e tristezza a Vittoria. Ma non solo. Ci sono anche altre sensazioni che si mescolano negli animi di questa comunità, di chi ha sofferto da vicino due morti innocenti, assurde. La vicenda, ormai, la conoscete: due Cuginetti di 11 e 12 anni sono stati investiti in pieno da una jeep. Erano seduti sul marciapiede fuori casa, quando il pirata della strada ha perso il controllo della vettura e li ha travolti. Uno dei due bimbi ...

Manduria - il marito della donna investita e uccisa : 'Vogliamo giustizia' : Gregorio Lenti, ex carabiniere ormai in pensione, non si dà pace per quanto successo sabato scorso a San Pietro in Bevagna, una marina di Manduria, nel tarantino, dove sua moglie, Annarita Massafra è stata brutalmente investita con sua cognata in via Egadi. Ad avere la peggio è stata proprio la Massafra, che è stata scaraventata su un muretto a secco posto al lato della carreggiata. Per lei non c'è stato nulla da fare, la signora è stata ...