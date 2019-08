Vigili recuperano esemplari Germano Reale

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma – Duedisono stati trovati da una pattuglia della Polizia Locale Roma Capitale lungo via di Ripetta. Gli agenti, intervenuti questa mattina su segnalazione di un cittadino, hanno trovato uno degli animali che presentava una ferita vistosa ad una delle ali. Immediata la richiesta di intervento di personale Lipu che ha trasportato i duein un centro specializzato per le cure del caso. Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

