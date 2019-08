Viaggiare con i nostri animali da compagnia | i consigli della Polizia e dei veterinari

Vacanze - i 10 passatempi per Viaggiare sereni con i bambini : Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - In partenza con figli o nipoti al seguito? Quando si viaggia, co[...]

Intervista – Mario Biondi : «Continuo a sognare in grande - Il Jazz è Viaggiare sul palco senza rete di sicurezza» : «La mia terra, la Sicilia, ho dovuto lasciarla presto perché per anni ho girato l’Italia in auto per suonare ovunque ci fosse la possibilità». La chiacchierata con Mario Biondi inizia così ripercorrendo le tappe di una gavetta musicale, costituita da tasselli preziosi e faticose salite, distante dai clamori facili delle piattaforme streaming e dei social network dall’hashtag facile. Quella dell’autore di “This what you ...

L’Asia all’attacco contro i turisti occidentali : “Elemosina per Viaggiare gratis - se lo facessimo noi saremmo deportati come clandestini” : Estate, tempo di viaggi e spensieratezza. Ma c’è qualcuno che si spinge un po’ troppo in là, sfidando anche le leggi severe di altri Paesi stranieri, come l’Asia. Procediamo con ordine e con un esempio concreto. In India esiste il Bombay Prevention Begging Act, una legge del 1959 in vigore in 20 Stati, che permette di rinchiudere i mendicanti in un istituto da un mese a tre anni, e, se recidivi, di condannarli fino a dieci anni ...

Intervista – Mario Biondi : «Continuo a sognare in grande - Il Jazz è Viaggiare sul palco senza rete di sicurezza» : «La mia terra, la Sicilia, ho dovuto lasciarla presto perché per anni ho girato l’Italia in auto per suonare ovunque ci fosse la possibilità». La chiacchierata con Mario Biondi inizia così ripercorrendo le tappe di una gavetta musicale, costituita da tasselli preziosi e faticose salite, distante dai clamori facili delle piattaforme streaming e dei social network dall’hashtag facile. Quella dell’autore di “This what you ...

Guidare con il caldo : dal condizionatore alle gomme - i consigli di Pirelli per Viaggiare in sicurezza : Ormai siamo tutti pronti a partire per le vacanze, ma con il grande caldo è bene conoscere ogni precauzione utile per Guidare in sicurezza grazie ai consigli di Pirelli. Chiudersi in auto con più di +35°C, per esempio, è come mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici, secondo la scienza. Il caldo soffocante rallenta il flusso di sangue al cervello e porta conseguenze paragonabili a quando si ha un tasso alcolemico di 0,5 g/litro. Questo ...

Genitori con tre figli vogliono Viaggiare per il mondo e cercano baby sitter che vada con loro : Una coppia di Genitori americani, M’Kenzie e Derek Tillotson hanno tre bambini e hanno preso una decisione molto importante: vogliono viaggiare per il mondo. Poiché l’impresa è decisamente impegnativa hanno bisogno di una baby sitter che vada con loro e che si prenda cura dei loro tre bambini. Hanno messo un annuncio sui social per cercare una baby sitter che accetti l’idea di viaggiare. La coppia che ha un blog di viaggi offre alla baby sitter ...

Vacanze : 5 consigli per Viaggiare con il cane in auto : “Scatta l’esodo da bollino rosso. Sono circa due milioni le famiglie che da qui a fine luglio si metteranno in viaggio verso le località turistiche con il proprio cane al seguito“: l’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ricorda alcuni piccoli consigli da seguire per favorire un viaggio tranquillo anche per il nostro amico a quattro zampe. “Innanzitutto, occorre pensare alla sistemazione ed al ...

Escursionisti umani : il lusso di Viaggiare per conoscere persone : La meta del viaggio sono i luoghi o le persone? Il mare, i monumenti, le escursioni avventurose, il relax nelle spa dei resort inclusi nei pacchetti-vacanze o l’incontro con...

Milano - i nuovi biglietti Atm e le domande frequenti : quello che c’è da sapere per Viaggiare con i mezzi pubblici : È nato il nuovo Sistema tariffario integrato «Stibm»: nove anelli intorno dal Duomo, aumento del biglietto standard a 2 euro, ma anche agevolazioni per le fasce deboli

Come Viaggiare con i Sex Toys : tutto quello che devi sapere : Hai in programma un viaggio in aereo per raggiungere la meta delle tanto agognate vacanze? Non dimenticare i tuoi adorati sex Toys, inseparabili compagni di giochi, anche – e soprattutto – in trasferta. Prima di affrontare il transfert, però, devi attuare alcuni fondamentali accorgimenti, al fine di evitare problemi al check in, a maggior ragione se hai intenzione di introdurre i tuoi oggetti del piacere nel bagaglio a mano. Come ...