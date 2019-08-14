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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 15 | 30 Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 15:30 (Di mercoledì 14 agosto 2019) Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLTANTO SULLA VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLazioNE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE TRA ANGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO. DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del ...
Fonte : romadailynews

twitterRoma : RT @PLRomaCapitale: #Viabilità #Agosto: Galleria Giovanni XXIII, fino alle 06.00 del 2 settembre 2019, tunnel chiuso direzione Foro Italic… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-08-2019 -

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