Via ai piloti per corrispondenza e con tanti abbiamo già volato

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Manila Alfano Dodici mesi e 70mila euro, il corso è riconosciuto dall'Enac Cepu: «Vale quelli tradizionali». Scettici gli addetti ai lavori Lo spot pubblicitario in tv apre un mondo: diventare pilota d'aereo di linea in dodici, diciotto mesi con il Cepu. Chi lo avrebbe mai detto, associare il colosso che da sempre si occupa del recupero degli anni scolastici a una delle professioni che richiede da sempre una preparazione altissima: corsi di addestramento in Italia e all'estero, decine e decine di ore di volo, fatica, dedizione. Ora invece la pubblicità racconta di una professione alla portata di tutti, che abbatte barriere e limiti e soprattutto che promette un futuro lavorativo garantito. Il sito su internet mette subito in chiaro qualcosa che tutti probabilmente si domandano: il titolo del corso è regolarmente riconosciuto dall'Enac, l'Ente nazionale per il volo. E con la ...

