Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Cresce la paura per un possibile conflitto in, con il Pakistan che teme un attacco dell’e si prepara alla risposta avvertendo l’avversario. Le autorità pachistane hanno affermato di avere “informazioni credibili” sul fatto che l’sta preparando un attacco alla parte pachistana del, ma le forze di Islamabad sono pronte e daranno “una risposta adeguata”. Il primo ministro Imran Khan ha illustrato le informazioni in suo possesso davanti al Parlamento della regione pachistana del. L’attacco, ha spiegato, servirebbe a distogliere l’attenzione internazionale sulla decisione del governo di New Delhi di cancellare l’autonomia della regione. Secondo il primo ministro, si è trattato di “un errore strategico madornale da parte di Narendra Modi”, che ha ...

HuffPostItalia : Venti di guerra in Kashmir. Il premier pachistano: 'L'India vuole attaccarci, le daremo una lezione' - allauber : RT @messveneto: 'Ho sfidato il mito Karpov: vi racconto cinque ore di quella guerra di cervelli che è la partita a scacchi' Tra i venti s… - gennart : L’alta pressione della finanza altera il clima e l’ambiente, Massime in calo ovunque per correnti instabili dall’Af… -