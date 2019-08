Una giovane laureanda italiana cura una malattia misteriosa

Marta Busso - la giovane laureanda che ha curato Una malattia impossibile (impressionando anche i medici di Yale) : Marta Busso - la ventiseienne cuneese che è riuscita a diagnosticare la rarissima malattia della ventiduenne americana Angel, sorprendendo anche i medici di Yale - racconta alla Stampa come è arrivata alla diagnosi e come la vicenda verrà raccontata in una serie televisiva di Netflix. Busso ha dichiarato al quotidiano di aver letto il caso di Angel sul New York Times e di essere rimasta stupita che nessuno fosse ...

Percorre la tangenziale con il monopattino - giovane muore tamponato da Una moto : Un ragazzo è morto a Parigi dopo un incidente in tangenziale, mentre era a bordo di un monopattino. Il giovane, che secondo le prime indiscrezioni ha circa 30 anni, ha imboccato l’A86 sulle due ruote ed è stato tamponato da un motociclista, morendo sul colpo. Ricoverato invece in gravi condizioni lo scuterista. A riportarlo il quotidiano Le Parisien. Non è ancora chiaro come il giovane possa essere entrato nella strada a Percorrenza ...

Una proposta di matrimonio all’alba nella Valle dei Templi : ecco il romantico gesto di un giovane siciliano [VIDEO] : Una proposta di matrimonio fatta in uno dei luoghi più antichi, belli e affascinanti al mondo, la Valle dei Templi, al sorgere del sole e davanti ad oltre 700 spettatori. E’ stata questa la dichiarazione fatta da Daniele a Valentina, e lei sicuramente non la dimenticherà così facilmente. Lui inginocchiato, lei ride credendo si tratti di uno scherzo, ma poi capisce che fa sul serio. E’ quanto accaduto poche ore fa, durante ...

Sparatoria in Una moschea in Norvegia : l'autore sarebbe un giovane bianco : La polizia norvegese ha reso noto che c’è stata una Sparatoria all’interno di una moschea a Baerum, cittadina vicino a Oslo. Una persona è stata colpita, e c’è stato un arresto. Lo riferisce il giornale norvegese Dagbladet.Su Twitter la polizia di Oslo ha spiegato che “una persona è stata colpita, ma la gravità delle ferite non è ancora nota. Un sospetto è stato arrestato e ...

Reggio Emilia - Una giovane barista uccisa a coltellate : uomo in fuga : uccisa a coltellate in un bar. È tutto avvenuto intorno alle 18 in periferia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane barista, di origini cinesi, sarebbe stata colpita da un uomo che poi è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La vittima sarebbe morta sul colpo. La polizia indaga per chiarire i contorni e il movente del delitto ed è caccia all’assassino in tutta la città. L'articolo Reggio Emilia, una giovane barista ...

“Colpito col machete durante Una rapina” - vacanza choc per un giovane italiano a Zanzibar : Il racconto di Enrico, un trentenne di Spinea (Venezia): “È durato tutto poco più di dieci secondi, mi sono trovato in ospedale in un lago di sangue”. Il giovane è stato rapinato lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza a Zanzibar: sul suo corpo sono ancora evidenti i segni dell’aggressione. Va in vacanza e viene colpito con un machete a scopo di rapina. È quanto ha denunciato un giovane italiano di Spinea, nella provincia di Venezia, ...

Il giovane ciclista belga Bjorg Lambrecht è morto in un incidente durante Una corsa : Bjorg Lambrecht, ciclista belga di 22 anni, è morto dopo aver avuto un incidente nella seconda tappa del giro di Polonia, tra Chorzow e Zabrze. Lambrecht era considerato uno dei più promettenti giovani ciclisti belgi ed era alla sua seconda stagione

Tuffi - Europei 2019 : a Kiev si parte con il Team Event. Italia con Una squadra molto giovane : Tutto pronto a Kiev per la prima giornata degli Europei 2019 di Tuffi. La manifestazione continentale partirà con il Team event, una gara con un regolamento sicuramente particolare. Le varie squadre dovranno effettuare tre salti dal trampolino e tre salti dalla piattaforma con una suddivisione dei salti dalle varie altezze completamente libera (includendo anche i sincro). I padroni di casa dell’Ucraina si presentano da campioni in carica e ...

Precipita dal terrazzo e muore : giovane trovato in un lago di sangue dopo Una serata passata a bere con un amico : E’ Precipitato dal terrazzo di una mansarda nel cortile interno di casa. Il corpo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi nell’abitazione di Roberto Sacchet, 29 anni, all’Infernetto, dove è cresciuto con la mamma e il fratello. A scoprire il corpo in un lago di sangue sono stati i vicini che lo hanno notato ormai senza vita e hanno chiamato la Polizia. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Lido e i colleghi ...

Salta il filtro in diretta : giovane star del web in realtà è Una 60enne : La vlogger cinese Qinao Biluo è incappata in un errore durante il suo live online... si fingeva un giovane ragazza e invece ha 58 anni. Per anni ha ingannato i suoi follower, dicendo loro di essere una giovane vlogger, quando invece aveva quasi sessant'anni. La maschera è caduta in diretta video, quando durante il live, per un errore, è Saltato il filtro di bellezza e si è mostrata per quello che è realmente, ovvero una signora di 58 ...

Giovane atleta non sapeva di essere in dolce attesa - partorisce durante Una maratona : Una Giovane atleta, già mamma di due figlie, ha partorito durante una maratona. L’incredibile evento si è verificato a Duluth nel Minnesota. La donna si chiama Trish Staine e ha 30 anni. Fino al momento in cui ha iniziato a avvertire le contrazioni non ha mai pensato di essere incinta. La donna ha raccontato che durante la gravidanza non è aumentata di peso e non ha mai avvertito dolori, solo negli ultimi giorni un forte mal di ...

Carabiniere ucciso - parla il padre del giovane che ha confessato di aver accoltellato Mario : «Mio figlio è Una brava persona» : «Mio figlio è una brava persona», sono le parole di Ethan Elder, padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano che ha confessato di aver ucciso a coltellate il vicebrigadiere...

Giovane cade in casa e sbatte contro Una porta a vetri : è morto dissanguato : Un ragazzo di 20 anni è morto in casa nel padovano dopo essere caduto contro una porta a vetri, ed aver subito la lesione dell’arteria femorale, risultata fatale. Il fatto è’ avvenuto Bagnoli di Sopra. Il Giovane è morto durante il trasporto in ospedale. Una scheggia rimasta attaccata alla porta gli avrebbe infilzato l’arteria femorale, e purtroppo l’intervento dei medici del 118 e’ stato inutile. Secondo prima ...

Mondiali Nuoto 2019 – Tamas Kenderesi fermato con l’accusa di molestie sessuali ai danni di Una giovane ragazza : Tamas Kenderesi fermato con l’accusa di molestie sessuali: il nuotatore ungherese, impegnato ai Mondiali di Nuoto 2019, non potrà lasciare la Corea del Sud per 10 giorni Incredibile notizia in arrivo da Gwangju. I Mondiali di Nuoto 2019 sono terminati ma Tamas Kenderesi non potrà fare ritorno a casa per qualche giorno. Il nuotatore ungherese è stato fermato dalla polizia coreana con l’accusa di molestie sessuali ai danni di una ...