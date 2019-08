Un anno fa il crollo di Ponte Morandi | Genova si ferma per le commemorazioni GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019)sinel primo anniversario deldel. La cerimonia si svolgerà davanti alla futura pila 9 del nuovo, non ancora completata. Verrinstallati anche due maxischermi in via 30 giugno. Alle 10 si terrà la messa celebrata dall’arcivescovo die presidente dei vescovi europei Angelo Bagnasco. Seguirà la cerimonia istituzionale: prevista la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Alle 11:36, il momento del, tutta la città si fermerà per un minuto di silenzio mentre le campane della diocesi suonera lutto. Si è concluso lunedì 12, a soli due giorni dall’anniversario delche causò 43 vittime, l’abbattimento delle ultime ...

fattoquotidiano : GENOVA A UN ANNO DAL CROLLO Voci della città: Egle ha perso i suoi cari, Mimma la casa, Davide è vivo per miracolo… - antoniospadaro : #PapaFrancesco scrive ai cittadini di #Genova un anno dopo il crollo del #PonteMorandi - crocerossa : #PonteMorandi, un anno dopo: il racconto dell'immenso impegno dei volontari della #CroceRossa, nel racconto del pre… -