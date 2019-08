Un anno dal crollo del Ponte Morandi | i terribili racconti di 7 persone colpite da vicino

Ponte Morandi - il ricordo di Genoa e Sampdoria ad un anno dalla tragedia : Un anno fa, il crollo del Ponte Morandi. Oggi, le due squadre di calcio di Genova ricordano le vittime di quella tragedia attraverso un pensiero sui propri siti ufficiali. “Genova non dimentica. A un anno dal crollo di Ponte Morandi – scrive la Sampdoria – il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria si stringono ancora una volta alle famiglie delle 43 vittime della tragedia“. “E’ il ...

A un anno dal crollo del ponte Morandi : "Pretendiamo giustizia" : Luca Sablone I parenti delle vittime hanno contestato la delegazione di Atlantia e di Autostrade per l'Italia. Conte: "Non abbiamo dimenticato" Un anno dopo il crollo del ponte Morandi, Genova ricorda le 43 vittime. Alla messa, celebrata sotto la nuova pila 9, ha preso parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal prefetto Fiamma Spena, dal sindaco della città Marco Bucci e dal governatore della Regione ...

È passato un anno dal crollo del ponte Morandi : Il ponte Morandi così come appariva subito dopo il crollo del 14 agosto 2018 (foto: ANDREA LEONI/AFP/Getty Images) 14 agosto 2018 – 14 agosto 2019. È passato un anno da quando parte del viadotto del Polcevera, meglio noto come ponte Morandi, è crollato causando la morte di 43 persone, decine di feriti e centinaia di sfollati. Erano le 11:36 del mattino. Questa mattina la città di Genova si è fermata per ricordare le vittime in una cerimonia ...

Ponte Morandi a un anno dal crollo - agli abitanti della Val Polcevera hanno restituito il cielo : Gli hanno restituito il cielo. Ma solo per otto mesi. della mattina del 14 agosto 2018 ricordo l’odore delle macerie, il colore violetto dei lampeggianti, i tuoni, le voci che arrivavano da chissà dove, forse da sotto le macerie. Un uomo che mi venne incontro coperto di polvere e cemento. E ricordo quando alzando lo sguardo all’improvviso trovai sopra di me il vuoto. Proprio lì dove per decenni tutti noi genovesi avevamo visto il ...

"Genova avrà il nuovo ponte entro aprile" - l'annuncio di Bucci a un anno dal crollo del Morandi : Genova avrà un nuovo ponte entro aprile 2020. Lo ha annunciato il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci nel giorno del primo anniversario del crollo del ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, portò alla morte di 43 persone. “Genova si merita una infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita e sta collaborando. Ho fiducia che andrà avanti ...

Ponte Morandi - Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova pila 9...

Genova - oggi ricorre un anno dal crollo del Ponte Morandi : alle 11 : 36 minuto di silenzio : Genova è pronta per commemorare le 43 vittime del Ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera che crollò improvvisamente il 14 agosto scorso. Come si ricorderà, il collasso del Ponte causò la morte di 43 persone, tra cui anche dei bambini. oggi per il capoluogo ligure, e per tutto il nostro Paese, è il giorno del ricordo. Questa mattina si terrà infatti una cerimonia di commemorazione proprio sotto la nuova pila 9 del viadotto, che ...

Ponte Morandi un anno dopo - il video-racconto dal crollo alla demolizione tra attese e promesse : “I genovesi riavranno il loro Ponte entro dodici mesi, fine anno, aprile 2020”. Le dichiarazioni del sindaco-commissario Marco Bucci cambiano con il passare dei mesi, ma sono sempre definitive e univoche, com’è l’atteggiamento che in questi mesi sta gestendo non solo l’emergenza della demolizione e ricostruzione del viadotto autostradale di Genova, ma anche cercando di tenere insieme il tessuto sociale ed economico della città. Se di ...

Ponte Morandi - un anno fa il crollo : le immagini dalla tragedia alla ricostruzione. FOTO : Ponte Morandi, un anno fa il crollo: le immagini dalla tragedia alla ricostruzione. FOTO Il 14 agosto 2018 il viadotto sul torrente Polcevera, a Genova, ha ceduto causando la morte di 43 persone. Da allora gli inquirenti sono al lavoro per accertare cause e responsabilità, mentre il Ponte è stato demolito e si inizia a costruirne ...

E' passato un anno dal crollo del ponte Morandi : E' passato un anno dal crollo del ponte Morandi, a Genova, che causò 43 vittime. Proprio oggi sono terminati i lavori di rimozione dei detriti causati dalla demolizione delle parti del viadotto rimaste in piedi in seguito al crollo. I monconi del ponte restanti sono stati fatti esplodere lo scorso 2

Nadia Toffa - i funerali verranno celebrati dal parroco simbolo della lotta alla Terra dei fuochi : «Me lo chiese lei» : Il funerale di Nadia Toffa si svolgerà nella cattedrale di Brescia il prossimo 16 agosto. Sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia la camera ardente di Nadia, la conduttrice delle Iene morta dopo una lunga battaglia con il tumore. In queste ore moltissimi personaggi dello spettacolo si stanno stringendo intorno al dolore della famiglia per una perdita che sembra lasciare un grande vuoto. Le esequie saranno celebrate da padre Maurizio ...

Genova - un anno dal crollo del ponte Morandi : la programmazione speciale in tv : Genova un anno dopo. Anche la televisione si accoda al ricordo della tragedia che è stata il crollo del ponte Morandi, la struttura che collegava due capi opposti di Genova, occorsa il 14 agosto 2018 alle 11.36 e in cui hanno trovato la morte 43 persone. La Rai comincerà la sua programmazione dedicata alla memoria del ponte già il 13 agosto sera perché, dalle 20.00 in poi, su Rainews24 va in onda lo speciale Genova anno uno, condotto da Emanuela ...

