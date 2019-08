Ultimo e Federica Lelli | il ballo dell’amore che torna

Ultimo conferma il ritorno di fiamma con Federica Lelli - : Riccardo Palleschi Ultimo e Federica Lelli stanno insieme, ora è stato proprio il cantante romano a confermarlo. Ultimo, da sempre ostile al gossip, ha pubblicato una foto insieme su Instagram Il cantante ha fatto scattare i pettegolezzi dopo l'ultima foto pubblicata su Instagram che lo ritrae in compagnia del suo cane e, appunto, di Federica Lelli. Dopo gli innumerevoli impegni lavorativi di Ultimo Federica decise di lasciarlo, ...

Ultimo conferma ritorno di fiamma con Federica Lelli : la foto : ritorno di fiamma di Ultimo con la fidanzata storica: le ultime notizie sulla coppia Ultimo e Federica Lelli stanno davvero insieme. Adesso è il cantante a confermarlo. Lui che ama poco il gossip ha fatto scatenare i più pettegoli con l’ultima foto pubblicata su Instagram in cui è assieme alla sua fidanzata e al suo cane. […] L'articolo Ultimo conferma ritorno di fiamma con Federica Lelli: la foto proviene da Gossip e Tv.

Federica Pellegrini : “Questo oro si chiama amore - amore in generale. Sono in estasi - è l’Ultimo Mondiale” : “Questa medaglia si chiama amore“. Federica Pellegrini ha dato questo nome allo strepitoso oro conquistato oggi sui 200 stile libero ai Mondiali, la Divina ha fatto saltare il banco ancora una volta nella sua carriera monumentale. Uno show strepitoso di una leggenda vivente che per la quarta volta in carriera ha trionfato sulla sua distanza prediletta, a quasi 31 anni ha saputo ancora risplendere ed è riuscita a fare saltare il banco ...

Le lacrime di Federica Pellegrini : “È il mio Ultimo Mondiale e me la stavo facendo sotto” : Federica Pellegrini piange di gioia dopo l'ennesimo exploit della sua carriera con l'oro nei 'suoi' 200 stile libero ai Mondiali di nuoto in Corea.Continua a leggere

Ultimo e il perfetto lato B della fidanzata Federica! : Ultimo è tornato insieme alla fidanzata Federica. Proprio a lei il tanto contestato ‘non vincitore’ si Sanremo aveva dedicato la canzone portata in gara ed è con lei che sta trascorrendo queste vacanze estive. Vacanze sotto l’occhio – o meglio, l’obiettivo – sempre vigile dei paparazzi che hanno sorpreso la coppia a Capri. È il settimanale Chi a pubblicare e dedicare anche la copertina a Ultimo e la bella Federica al mare che vengono ...

I gossip di 'Chi' del 17 luglio : Diletta Leotta bacia Scardina a Ibiza - Ultimo riabbraccia Federica : Il numero di "Chi" che uscirà mercoledì 17 luglio, è ricco di scoop riguardanti le vacanze dei personaggi famosi: la pagina Instagram del settimanale di gossip, infatti, ha anticipato alcuni dei servizi che saranno disponibili a partire da domani. Diletta Leotta, per esempio, è stata paparazzata in barca con Daniele Scardina, il pugile che si dice sia il nuovo amore della bella giornalista sportiva. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ...

Ultimo e Federica Lelli/ Foto delle vacanze confermano il ritorno di fiamma : Ultimo e Federica Lelli di nuovo fidanzati, Foto delle vacanze confermano i rumors del loro ritorno di fiamma. Ecco le novità sulla coppia

Ultimo - con la sua Federica in vacanza a Capri [FOTO] : Che tra Ultimo e la sua ex fidanzata Federica fosse riscoppiata la scintilla dell'amore ve l'avevamo già annunciato qualche settimana fa. Oggi però, come riportato in esclusiva sul profilo Instagram del settimanale Chi, vi raccontiamo anche che i due ragazzi stiano festeggiando il loro ritrovato avvicinamento in vacanza a Capri.Un'estate indimenticabile, quindi, quella per Ultimo e per Federica Lelli, la sua storica fidanzata con la quale la ...

Ecco la foto! Ultimo e Federica Lelli di nuovo insieme a Capri : Sarà un'estate indimenticabile per Ultimo e per Federica Lelli. La coppia, come è noto, è finalmente tornata insieme dopo un periodo in cui avevano interrotto la loro relazione. È ancora il settimanale "Chi" a completare il suo scoop, a un mese di distanza dal primo annuncio, pubblicando la prima foto che ritrae la coppia di nuovo insieme. Per il cantante, secondo al Festival di Sanremo 2019, e per la sua musa è il tempo di una romantica vacanza ...

Ultimo e fidanzata Federica di nuovo insieme : vacanze di passione : Gossip Ultimo e Federica: le vacanze della coppia ritrovata Ultimo e Federica si amano ancora. Adesso hanno deciso di trascorrere delle piacevoli vacanze insieme: il settimanale Chi ha dato in anteprima la notizia, che potrete leggere interamente domani su Chimagazine.it mentre mercoledì sul cartaceo che troverete in edicola. Dopo la rottura, Ultimo ha passato un […] L'articolo Ultimo e fidanzata Federica di nuovo insieme: vacanze di ...

Ultimo torna con la sua ex Federica - : Monica Montanaro Il cantante Ultimo non è più single, per la delusione delle sue numeose fan. Dopo l'esperienza canora sanremese, in cui cantava malinconicamente la fine di un'amore, oggi ha ritrovato il sentimento perduto per la sua Federica Il cantautore Ultimo, originario della borgata romana di San Basilio, è molto amato dal pubblico giovanile. Dopo la vittoria ottenuta all'edizione 2018 del Festival di Sanremo nella sezione ...

Ultimo - è ancora amore con la ex Federica. I due sono tornati insieme. : Così rivela il settimanale Chi tra le sue 'chicche di gossip': il cantautore romano non sarebbe più single, sarebbe ritornato l'amore tra lui e la ex fidanzata. Di chi stiamo parlando? Di Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, che si era lasciato con la fidanzatina Federica a causa dei troppi impegni di lui.La loro storia d'amore era finita a poche settimane dal Festival di Sanremo, al quale Ultimo si era presentato - arrivando secondo - con ...