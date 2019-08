Ultimo conferma il ritorno di fiamma con Federica Lelli

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Riccardo Palleschistanno insieme, ora è stato proprio il cantante romano arlo., da sempre ostile al gossip, ha pubblicato una foto insieme su Instagram Il cantante ha fatto scattare i pettegolezzi dopo l'ultima foto pubblicata su Instagram che lo ritrae in compagnia del suo cane e, appunto, di. Dopo gli innumerevoli impegni lavorativi didecise di lasciarlo, poiché non erano più capaci di trovare del tempo per stare insieme. Ora, però, le cose sembrano cambiate e i due sono tornati insieme. Nella fotto pubblicata, infatti, la loro foto di coppia è contornata da un cuoricino. I fan dihanno preso positivamente la notizia e hanno scritto: "Ti bastan due occhi azzurri e ritorna tutto, ritorna il cuore, al suo posto, dove c’è calore", "Wendy is back. Si ritorna sempre dove si è stati bene", "Che ...

zazoomnews : Ultimo conferma ritorno di fiamma con Federica Lelli: la foto - #Ultimo #conferma #ritorno #fiamma - zazoomblog : Ultimo conferma ritorno di fiamma con Federica Lelli: la foto - #Ultimo #conferma #ritorno #fiamma - carmenFashionCr : Ultimo conferma ritorno di fiamma con Federica Lelli: la foto -