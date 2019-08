Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 16 | 10

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2019)Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio silenzio alle 11:36 di questa mattina a Genova o il suono delle sirene delle navi in porto sono dei tassisti il tutto In ricordo della tragedia che si consumò esattamente un anno fa il 14 agosto del 2008 a Genova il crollo di Ponte Morandi mattina la cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto a celebrare messa l’arcivescovo della città al cardinale Angelo Bagnasco presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella che ha abbracciato i familiari delle vittime alla cerimonia si è presentata una delegazione di Atlantia e Autostrade per l’Italia tra cui l’amministratoreGiovanni Castellucci alcuni familiari hanno chiesto però alle istituzioni che la delegazione venisse allontanata e ...

SkyTG24 : #UltimOra #Crisidigoverno, #DiMaio: Lega non voleva taglio parlamentari - SkyTG24 : Incidente nucleare in Russia, Nyt: 'Test per missile voluto da Putin' - ItalianAirForce : ?? Gli #Eurofighter italiani nei cieli della Romania; ?? 'Una storia di eccellenza - l'addestramento al volo dei pilo… -