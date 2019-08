Tutti a scuola di astronomia all’Agenzia Spaziale Europea di Frascati

Scuola - Tutti i tagli alle risorse nel Disegno di legge : La FLC CGIL ha ieri comunicato che il Senato ha approvato il Disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019. Il provvedimento passerà ora per l’esame alla Camera. Nel prossimo paragrafo gli interventi più significativi previsti dal DDL relativi al MIUR, alla Scuola e all’università. tagli previsti alla Scuola nella prossima legge di Bilancio La Flc Cgil riassume così gli interventi previsti per la ...

SCUOLA/ Il "bello" della maturità? Condensa Tutti i mali della scuola : Un bilancio dell'esame di maturità? È un ottimo Condensato di tutto quello che non funziona nella scuola italiana, vittima della sua burocrazia

Tutti i bandi di concorso scuola infanzia - primaria e secondaria in arrivo tra l’estate e fine 2019 : i requisiti : Grande fermento nel mondo dell'istruzione per il bando di concorso scuola infanzia, primaria e ancora secondaria di primo e secondo grado. Tra questa estate e fine 2019 saranno avviate più selezioni pubbliche rivolte ad un numero cospicuo di aspiranti insegnanti. Va fatta dunque chiarezza anche sui requisiti richiesti per ogni posto in procinto di essere assegnato. Per prima cosa, sul bando di concorso scuola infanzia e primaria, abbiamo già ...

Giocattoli - scuolabus e prodotti ortopedici : ?Tutti i settori infiltrati dalla mafia : Innumerevoli, i tentacoli della piovra mafiosa si allungano ormai su qualunque settore di mercato da catturare. Appena pubblicata, la relazione della Dia (direzione investigativa antimafia) sul secondo semestre 2018...

Scuola - arriva la clamorosa protesta di 400 docenti siciliani : ‘E adesso denunciateci Tutti’ : Il caso della docente di Palermo, Rosa Maria Dell’Aria, non è da considerarsi affatto chiuso. Ricorderete come la professoressa di italiano dell’Istituto tecnico industriale ‘Vittorio Emanuele III’ di Palermo venne sospesa per due settimane dopo essere stata accusata di non aver vigilato sul lavoro dei propri studenti in merito ad un video che tirava in ballo il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in correlazione ...

Bussetti annuncia la ‘scuola regionale’ : ‘Ecco perché convinceremo Tutti’ : ‘La scuola regionale si farà’, lo ha assicurato il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in una lunga intervista pubblicata sul numero odierno (domenica 7 luglio) de ‘Il Corriere del Veneto’. Per domani, è previsto il vertice di Governo per chiudere sull’autonomia e il numero uno del dicastero di Viale Trastevere sottolinea e precisa: ‘Non è vero che sono stato cassato su tutta la linea dai ministri ...

SCUOLA/ Cari prof - perché volete trasformare Tutti in venditori di materassi? : Spesso in vista dell'esame di Stato ci si riduce a fare affannosamente poeti e autori. Magari si rispetta il programma, ma così si ingannano i ragazzi

SCUOLA/ Esame di terza media - l'omologazione batte Tutti : Anche l'Esame di terza media è stato riformato con lo stesso decreto che ha cambiato l'Esame di maturità. Ma i risultati non si vedono e siamo fermi all'81