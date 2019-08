Turismo | estate all’insegna di musica | cultura e trekking a Salisburgo

Turismo - è un’estate da record per l’Italia nonostante il maltempo : boom di turisti stranieri - ecco la classifica delle località più gettonate : Sarà un’estate da record per il Turismo in Italia nonostante il forte maltempo che ha pesantemente condizionato il mese di Luglio. Da luglio a settembre sono infatti previste 206 milioni di presenze (+1,9 mln sul 2018), per una spesa complessiva di 38 miliardi di euro tenendo conto di tutte le componenti del Turismo: ricettività, ristorazione, acquisti, trasporti, esperienze. Lo rileva un’indagine condotta da Cna Turismo e commercio ...

Wind Tre presenta le offerte per l’estate 2019 tra tariffe annuali - Turismo e un pieno di GB : Ecco le proposte di Wind e Tre per l'estate 2019, tra il debutto delle offerte annuali, delle opzioni ideali per i turisti e un vero boom di GB per i mesi estivi. Scopriamo tutte le novità e le conferme. L'articolo Wind Tre presenta le offerte per l’estate 2019 tra tariffe annuali, turismo e un pieno di GB proviene da TuttoAndroid.