Treni | da Al Bano appello all' Europa | Alta velocità anche al Sud | vogliamo

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il cantante pugliese correbbe incotrare il presiente del Parlamento europeo David Sassoli "per spiegare quello che serve per fare funzionare il sud"

