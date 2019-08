Tredici - la terza stagione dal 23 agosto - il nuovo trailer : Tredici, a sorpresa la terza stagione di Tredici debutterà il 23 agosto su Netflix. Rinnovata per una quarta e ultima stagione. trailer e poster A sorpresa Netflix ha rilasciato il trailer e la data di rilascio della terza stagione di Tredici (13 Reason Why). La serie sarà disponibile su Netflix dal 23 agosto, con la terza stagione composta anche quest’anno da 13 episodi. Ma le novità non finiscono qui, Netflix ha anche annunciato che ...

Tredici - la stagione 3 al via in streaming trama - anticipazioni cast e trailer : Terza stagione per Tredici – 13 Reasons Why – con, ovviamente, 13 nuove puntate: la nuova run della serie è disponibile su Netflix dal 23 agosto e ancora una volta una terribile morte fa da ago della bussola di tutta la narrazione. Se infatti nelle prime due stagioni tutto ruotava intorno al suicidio dell’adolescente depressa Hannah Baker che ha il volto di Katherine Langford e ai Tredici motivi che l’hanno spinta a togliersi la vita. Nella ...

Tredici : la terza stagione si apre con la morte di uno storico protagonista – Trailer : Clay - Tredici L’attesa è quasi finita per i fan di Tredici: grazie ad un Trailer diffuso nelle scorse ore, Netflix ha annunciato che gli episodi della terza stagione saranno disponibili da venerdì 23 agosto. Accantonata la vicenda controversa legata alla morte di Hannah Baker (Katherine Langford), gli studenti della Liberty High School dovranno quindi fare i conti con un nuovo e sorprendente omicidio che, inevitabilmente, finirà per ...

Tredici - ecco il trailer della terza stagione : http://www.youtube.com/watch?v=hYqwmVRleWA Tornano a sorpresa gli studenti della Liberty High e, ora come non mai, sono sempre più “legati dai loro segreti“: così almeno si dice nel primo trailer della terza stagione di Tredici, il controverso teen drama Netflix che tornerà prima del previsto il prossimo agosto. Archiviato in qualche modo il suicidio di Hannah Baker, che ha tenuto banco nei primi due cicli di episodi, ora il mistero ...

Il trailer di Tredici 3 svela data d’uscita e una nuova vittima : Netflix annuncia il rinnovo per la quarta e ultima stagione : C'è un nuovo mistero da risolvere in Tredici 3. L'annunciata terza stagione sta per arrivare su Netflix, pronta a sconvolgerci. Dopo aver scavato a fondo sul personaggio di Hannah Baker, capendo le motivazioni che l'hanno spinta a togliersi la vita, la controversa serie torna con un annuncio shock. Uno dei protagonisti è morto, e qualcosa ci dice che Tredici 3 si concentrerà sulla risoluzione del caso. La terza stagione prende così una piega ...

«Tredici» : la terza stagione arriva (a sorpresa) il 23 agosto su Netflix : Clay, l'eroe decadutoIl fantasma di HannahJustin, il teneroLe polaroidL'omosessualità di CourtneyWeinstein-BryceLa fragilità di TonyLa sorpresa di ZachAlex, il feritoTyler, il nuovo HannahJessica e la violenza sulle donneI ragazzi indossano l’abito scuro, si chiudono in un’espressione contrita che genera rabbia, disperazione, smarrimento. A ventinove anni dalla scomparsa di Laura Palmer, Netflix mette in piedi un nuovo tormentone: ...

Tredici - la terza stagione arriva ad agosto e il trailer svela la morte di (Spoiler) - la quarta stagione sarà l'ultima : Netflix ha svelato con un trailer a sorpresa che la terza stagione di Tredici - 13 Reasons Why arriverà il 23 agosto, una data che aleggiava ormai da settimane ma che fino a oggi non aveva trovato conferme. Ma le sorprese non finiscono qui, perchè il video promozionale, più che essere un vero e proprio trailer è in realtà un modo per svelare una novità importante della prossima terza stagione.Tredici cambia veste e si trasforma in una sorta di ...