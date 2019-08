Traffico Roma del 14-08-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 17 : 30 : I MAGGIORI DISAGI AL Traffico SI SEGNALANO SULLA STATALE 148 PONTINA: RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma, PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA. ANCORA RALLENTATO IL Traffico SULLA VIA DEL MARE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.. TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA “A” DELLA ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA ALLA BARRIERA DI Roma SUD IN DIREZIONE DELLA A1 Roma NAPOLI. AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GROTTONI. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE: Traffico RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA. RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA VIA DELLA RAGANELLA: ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TUCOLANO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL Traffico PROPRIO DI VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO IN DIREZIONE VIA DEL QUADRARO. RICORDIAMO CHE AL TUSCOLANO È CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO VERSO VIA TUSCOLANA. DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 16. AL TINTORETTO SEMPRE PER UN INCIDENTE È CHIUSA AL Traffico ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TINTORETTO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO IN DIREZIONE VIA DEL QUADRARO. PER IL RESTO IL Traffico È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AL TUSCOLANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI VIA ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 13 : 30 : A TOR SAPIENZA, UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE PINO PASCALI IN DIREZIONE DI VIA COLLATINA. PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLKENTA IN VIA SAN PIO X ALL’INCROCIO CON PONTE VITTORIO EMANUELE II TRASPORTO PUBBLICO PER UN GUASTO TECNICO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA è INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E ARCO DI TRAVERTINO IL SERVIZIO è MOMENTANEAMENTE SOSTITUITO DA BUS AL TUSCOLANO CHIUSA ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 12 : 30 : RIAPERTA DA POCO VIA TRIONFALE RIMASTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA PLATONE DREZIONE MONTE MARIO, DOPO L’INCENDIO DI UN VEICOLO. RIPRENDE LA CIRCOLAZIONE CON QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SULLE STRADE LIMITROFE DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PONTINA PER Traffico ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SULLE ALTRE STRADE DELLA CITTÀ NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE ED È STATA TUTTOSMMATO UNA MATTINATA TRANQUILLA RICORDIAMO I LAVORI SULLA LINEA ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 11 : 30 : TUTTO TRANQUILLO SULLE STRADE DI Roma, NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METRPOLITANA RomaNA DA OGGI E FINO A A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 10 : 30 : PER LAVORI IN CORSO LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI SPOSTANO TRA BATTISTINI E OTTAVIANO E, TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON TRANSITANO QUINDI NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS NAVETTE COLLEGANO LE DUE STAZIONI. LINEE DI SUPERFICIE IN QUESTI GIORNI CON CORSE RIDOTTE A CAUSA DELL’ORARIO ESTIVO. RICORDIAMO CHE AUTOBUS SOSTITUISCONO, IN PARTE, IL SERVIZIO DELLA FERROVIA Roma-CIVITA CASTELLANA-VITERBO; ...

