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Traffico Roma del 14-08-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 15 | 30 CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TUCOLANO PER UN INCIDENTE SI È RESA ...

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Traffico Roma del 14-08-2019 ore 15:30 (Di mercoledì 14 agosto 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TUCOLANO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL Traffico PROPRIO DI VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO IN DIREZIONE VIA DEL QUADRARO. RICORDIAMO CHE AL TUSCOLANO È CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO VERSO VIA TUSCOLANA. DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 16. AL TINTORETTO SEMPRE PER UN INCIDENTE È CHIUSA AL Traffico VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA. INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA MAGLIANA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GROTTONI. IN VIA ARDEATINA Traffico RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA RAGANELLA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. PER IL RESTO IL Traffico È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO, SOSPESA ...
Fonte : romadailynews

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