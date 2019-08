Traffico Roma del 14-08-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 12 : 30 : RIAPERTA DA POCO VIA TRIONFALE RIMASTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA PLATONE DREZIONE MONTE MARIO, DOPO L’INCENDIO DI UN VEICOLO. RIPRENDE LA CIRCOLAZIONE CON QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SULLE STRADE LIMITROFE DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PONTINA PER Traffico ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SULLE ALTRE STRADE DELLA CITTÀ NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE ED È STATA TUTTOSMMATO UNA MATTINATA TRANQUILLA RICORDIAMO I LAVORI SULLA LINEA ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 11 : 30 : TUTTO TRANQUILLO SULLE STRADE DI Roma, NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METRPOLITANA RomaNA DA OGGI E FINO A A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, ...

Traffico Roma del 13-08-2019 ore 20 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI ...

Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19 : 00 : BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ, DOVE IN QUESTI GIORNI IL Traffico È DAVVERO SCARSO. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE, VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN ...

