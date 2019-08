Traffico Roma del 14-08-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 10 : 30 : PER LAVORI IN CORSO LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI SPOSTANO TRA BATTISTINI E OTTAVIANO E, TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON TRANSITANO QUINDI NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS NAVETTE COLLEGANO LE DUE STAZIONI. LINEE DI SUPERFICIE IN QUESTI GIORNI CON CORSE RIDOTTE A CAUSA DELL’ORARIO ESTIVO. RICORDIAMO CHE AUTOBUS SOSTITUISCONO, IN PARTE, IL SERVIZIO DELLA FERROVIA Roma-CIVITA CASTELLANA-VITERBO; ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 09 : 00 : TUTTO TRANQUILLO SULLE STRADE DI Roma, NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METRPOLITANA RomaNA DA OGGI E FINO A A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, ...

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 08 : 00 : NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METRPOLITANA RomaNA DA OGGI E FINO A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, DEVIAZIONI E USCITE OBBLIGATORIE ALL’ALTEZZA TIBURTINA.ATTENZONE ALLE INDICAZIONI ...

Traffico Roma del 13-08-2019 ore 20 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI ...

Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19 : 00 : BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ, DOVE IN QUESTI GIORNI IL Traffico È DAVVERO SCARSO. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE, VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN ...

Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18 : 00 : SEGNALIAMO Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO ...

