Traffico Roma del 14-08-2019 ore 10 | 00

(Di mercoledì 14 agosto 2019) PER LAVORI IN CORSO LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI SPOSTANO TRA BATTISTINI E OTTAVIANO E, TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON TRANSITANO QUINDI NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS NAVETTE COLLEGANO LE DUE STAZIONI. LINEE DI SUPERFICIE IN QUESTI GIORNI CON CORSE RIDOTTE A CAUSA DELL’ORARIO ESTIVO. RICORDIAMO CHE AUTOBUS SOSTITUISCONO, IN PARTE, IL SERVIZIO DELLA FERROVIA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO; ALCUNE CORSE DEI TRENI SONO CANCELLATE ALL’AURELIO CHIUSA ALVIA RISERVA DELLA TORRETTA. CHIUSURA DELLA STRADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA. DEVIATA LA LINEA 906 DIRETTA A VALLE AURELIA, E LA 981 VERSO CORNELIA. AL TUSCOLANO PER LA CHIUSURA DI VIA NOCERA UMBRA DEVIAZIONI PER LA LINEA 16 DIRETTA A VIA XX SETTEMBRE PER LA CHIUSURA DI VIALE ALESSANDRINO NEI PRESSI DELLA CASILINA, DEVIATE LE LINEE ...

