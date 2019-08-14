Traffico Roma del 14-08-2019 ore 08 | 30

Rvaticanaitalia : 'Abbiamo ereditato un mondo triste in cui manca il rispetto. A scuola ci hanno educato invece alla cura per l'… -
Dalla Rete Google NewsEsodo estivo: sulle strade italiane weekend da bollino nero per il traffico - Rai News
Esodo estivo: sulle strade italiane weekend da bollino nero per il traffico Rai News
10 agosto 2019 Al via il grande esodo del weekend alla vigilia della settimana di Ferragosto. Sin dal mattino di oggi, sabato 10 agosto, lungo il tratto ...
Traffico Roma del 14-08-2019 ore 08 : 00 : NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METRPOLITANA RomaNA DA OGGI E FINO A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, DEVIAZIONI E USCITE OBBLIGATORIE ALL’ALTEZZA TIBURTINA.ATTENZONE ALLE INDICAZIONI ...
Traffico Roma del 14-08-2019 ore 07 : 30 : NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METRPOLITANA RomaNA DA OGGI E FINO A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, DEVIAZIONI E USCITE OBBLIGATORIE ALL’ALTEZZA TIBURTINA.ATTENZONE ALLE INDICAZIONI ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 20 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19 : 00 : BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ, DOVE IN QUESTI GIORNI IL Traffico È DAVVERO SCARSO. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE, VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19 : 00 : BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ, DOVE IN QUESTI GIORNI IL Traffico È DAVVERO SCARSO. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE, VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18 : 30 : BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ, DOVE IN QUESTI GIORNI IL Traffico È DAVVERO SCARSO. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE, VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18 : 00 : SEGNALIAMO Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18 : 00 : SEGNALIAMO Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 17 : 30 : SEGNALIAMO Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 17 : 00 : SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI INTERRUZZIONE NELLA TRATTA ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 16 : 30 : SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI INTERRUZZIONE NELLA TRATTA ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma- TERAMO. SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN PROSSIMITà DI MONTESPACCATO, PER MOTIVI DI SICUREZZA E PER VERIFICHE IN ATTO AL CAVALCAVIA IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma- TERAMO. SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. CONTINUANO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE TRA LE STAZIONI ANAGNINA E TERMINI. DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO INTERESSERÀ IL TRATTO SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 13 : 30 : SEMPRE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SENZA PARTICOLARI DIFFICOLTÀ SULLE STRADE DI Roma E PROVINCIA. SULLA SS148 PONTINA, BREVI RALLENTEMANTI PER Traffico INTENSO, IN PROSSIMITÀ DI SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA A ...