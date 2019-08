Torino | Mazzarri non si fida | “Non pensiamo alla gara d’andata”

Convocati Torino - gli uomini scelti da Mazzarri per il match di Europa League : Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 21 calciatori per la partita di domani sera contro lo Shakhtyor Soligorsk, match di ritorno del terzo turno preliminare di qualificazione alla Uefa Europa League. PORTIERI: GEMELLO, ROSATI, SIRIGU DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BONIFAZI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, NKOULOU, SINGO CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON ATTACCANTI: BELOTTI, MILLICO, RAUTI, ZAZAL'articolo ...

Tuttosport : Verdi è del Torino. A disposizione di Mazzarri già il 22 agosto : Secondo quanto scrive Tuttosport, l’accordo tra Napoli e Torino per Simone Verdi è chiuso. Occorre solo aspettare l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare questa settimana. I club si sono già messi d’accordo verbalmente. De Laurentiis ha solo chiesto tempo per aspettare di chiudere l’operazione Lozano o quella James. “Ormai è questione di qualche giorno, forse addirittura poche ore, ma l’operazione è stata ...

Torino - Mazzarri non si fida nonostante il 5-0 : “non si può mai scherzare…” : “Non si puo’ mai scherzare perche’ nel calcio ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma il 5-0 ci da’ un po’ piu’ di tranquillita'”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri nel post partita di Torino-Shakhtyor Soligorsk, tutto facile per i granata e qualificazione ipotecata. “Guai a fare brutte figure in Bielorussia, siamo ancora in fase di preparazione, diversi ragazzi sono calati nel secondo ...

DIRETTA Torino SHAKHTYOR SOLIGORSK/ Streaming video : parla Mazzarri : DIRETTA TORINO SHAKHTYOR SOLIGORSK in Streaming video e tv, risultato live della sfida d'andata del terzo turno preliminare di Europa League.

Preliminari di Europa League. Torino - ostacolo bielorusso. Mazzarri : "Punto su Zaza" : Il Torino di Mazzari è atteso stasera allo stadio Olimpico Grande Torino contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk per l' andata del terzo turno preliminare di Europa League (diretta alle 21, esclusiva Sky Sport). Una squadra sulla carta modesta che a maggior ragione non deve essere presa sotto

Torino - Mazzarri alla vigilia dell’Europa League : le indicazioni su Zaza [FOTO] : “Rispetto al turno precedente siamo piu’ pronti, se facciamo quel che sappiamo abbiamo buone possibilita’ di passare”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri in vista dell’andata del terzo turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk. “Man mano che andiamo avanti troviamo squadre sempre piu’ forti – aggiunge l’allenatore granata –, sono un avversario di ...

L’agente di Verdi : «Vorrebbe rimanere a Napoli ma Torino è destinazione gradita (per Mazzarri)» : Simone Verdi non chiude le porte al Torino ma vorrebbe sapere dal Napoli se c’è la possibilità di rimanere in azzurro e di potersela giocare. Questo in sostanza il pensiero espresso a Radio Crc da Donato Orgnoni agente dell’ex calciatore del Bologna. «Sta svolgendo un’ottima preparazione col Napoli. Questo lo ha messo in luce con molte squadre e magari ha aperto una riflessione nel club azzurro. Se il Napoli ci offrirà piccole ...

Torino-Debrecen - Mazzarri spiazza tutti : “a tratti eravamo in balia dell’avversario - certi atteggiamenti non mi piacciono” : Nonostante il successo e la qualificazione al turno successivo di Europa League, l’allenatore granata ha bacchettato la sua squadra Il Torino stacca il pass per il turno successivo di Europa League, ma Walter Mazzarri è tutt’altro che felice. L’allenatore granata bacchetta la sua squadra per l’atteggiamento mostrato in campo, nonostante il successo per 1-4 arrivato poi nel finale. Fabio Ferrari/LaPresse Queste le ...

Debrecen-Torino - Mazzarri : “Calo nella ripresa - ma non deve accadere. Su Baselli…” : Debrecen-Torino finisce 1-4, queste le parole del tecnico granata Mazzarri al termine del match: “Abbiamo giocato bene nel primo tempo, chiudendo in vantaggio di due gol. Nel secondo, invece, ci siamo persi e siamo calati, perdendo il pallino del gioco. È una partita che ci deve far riflettere: in trasferta, in uno stadio caldo come questo, la squadra deve essere sempre la stessa per novanta minuti. Oggi invece nella ripresa a tratti ...

DIRETTA DEBRECEN Torino/ Streaming video e tv : la prudenza di Walter Mazzarri : DIRETTA DEBRECEN TORINO in Streaming video e tv: risultato live della sfida di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League.

Debrecen-Torino - Mazzarri in conferenza : “Non dobbiamo pensare sia finita. Siamo contati…” : Debrecen-Torino, domani alle 18.30 il ritorno del preliminare di Europa League: compito dei granata è difendere il 3-0 dell’andata ad Alessandria. In conferenza stampa ha parlato il tecnico della compagine piemontese Walter Mazzarri. Ecco le sue parole. “La partita di andata è stata per noi molto positiva, Siamo riusciti a segnare tre reti e a non fare esprimere il potenziale del Debrecen. Non dobbiamo però pensare che sia ...

Convocati Torino - gli uomini scelti da Mazzarri per il ritorno di Europa League [FOTO] : Convocati Torino, sono ben 19 gli uomini scelti da Walter Mazzarri per la gara di ritorno del preliminare di Europa League in Ungheria tra il Debrecen e i granata, che hanno vinto 3-0 in Italia. Dopo l’allenamento al Filadelfia, Belotti e compagni voleranno domani in Ungheria. Non saranno della gara Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Domani conferenza stampa di Mazzarri alle 17 allo ...

Convocati Torino - gli uomini scelti da Mazzarri per il ritorno di Europa League : Convocati Torino, sono ben 19 gli uomini scelti da Walter Mazzarri per la gara di ritorno del preliminare di Europa League in Ungheria tra il Debrecen e i granata, che hanno vinto 3-0 in Italia. Dopo l’allenamento al Filadelfia, Belotti e compagni voleranno domani in Ungheria. Non saranno della gara Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Domani conferenza stampa di Mazzarri alle 17 allo ...

Debrecen-Torino - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Possibile 3-4-3 per Mazzarri - Andrea Belotti al centro dell’attacco : Siamo sempre più vicini alla sfida di ritorno di Europa League 2019 tra Debrecen e Torino, con i granata forti del 3-0 dell’andata che proveranno a chiudere i conti, magari incrementando anche il bottino del Moccagatta di Alessandria, teatro della prima gara. Per l’occasione Walter Mazzarri non sembra infatti rinunciare ai propri titolari, con Salvatore Sirigu chiamato nuovamente a difendere i pali dopo una stagione al di sopra delle ...