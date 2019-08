THQ Nordic non si ferma | acquisito Gunfire Games | lo studio responsabile di Darksiders

THQ Nordic/Koch Media acquisisce lo studio italiano Milestone - i creatori di MotoGP - Supercross - MXGP e RIDE : Koch Media GmbH, sussidiaria di THQ Nordic AB, ha stipulato oggi un accordo per acquisire Milestone s.r.l., sviluppatore e publisher leader nel genere racing, con base a Milano, che vanta nel suo portfolio titoli di successo come MotoGP e Supercross. L'acquisizione comprende lo studio di sviluppo e tutti i diritti di proprietà intellettuale. "Entrare a far parte della famiglia Koch Media è un passo importante per il nostro studio. Essendo stato ...

Biomutant : THQ Nordic svela le edizioni speciali Atomic e Collector's Edition : L'attesissimo action RPG Biomutant torna a far parlare di sé grazie a queste due stupende edizioni speciali già disponibili per il pre-ordine.THQ Nordic ha svelato nella giornata di oggi due edizioni, la Atomic e Collector's Edition. Vediamo insieme i prezzi ed il contenuto.Collector's EditionL'edizione più economica è questa, la Collector's Edition. Il prezzo è di 119,99 euro e contiene:Leggi altro...

Secondo THQ Nordic le loot box sono "meccaniche in stile casinò" : Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato l'interessante notizia che ci parlava di come Sony, Microsoft, Nintendo stiano chiedendo agli sviluppatori una maggiore trasparenza riguardo l'implementazione delle ormai famose loot box e, in sostanza, i publisher dovranno svelare le probabilità di vincita se vorranno pubblicare su console.In seguito, THQ Nordic è intervenuta sulla questione, definendo le loot box come "meccaniche in stile casinò" e, ...