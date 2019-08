The Deuce | ultima stagione per la serie tv sul mondo del porno

Svelata la data di The Deuce 3 - l’ultima stagione della serie con James Franco e Maggie Gyllenhaal arriva anche in Italia? : La rete HBO ha annunciato la data première di The Deuce 3, ultima stagione della serie con protagonisti James Franco e Maggie Gyllenhaal. Cala così il sipario sullo show ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta che racconta la legalizzazione dell'industria del porno in un periodo storico in cui abbondano nelle strade di una New York dal doppio volto. Di giorno è una città in continuo movimento. Di notte, cocaina, mafia, violenza e ...