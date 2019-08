The Burnt Orange Heresy | trama del film di chiusura | Venezia 76

Mick Jagger protagonista in The Burnt Orange Heresy - nuovo film di Giuseppe Capotondi : A distanza di oltre 10 anni da La Rapina Perfetta, Mick Jagger protagonista di The Burnt Orange Heresy. Il frontman dei Rolling Stones è quindi pronto a tornare a far sentire la sua voce e mostrare il suo volto al cinema nella nuova pellicola del regista italiano Giuseppe Capotondi. Il film sarà presentato in anteprima al prossimo Festival del Cinema di Venezia e vedrà Mick Jagger vestire i panni di un collezionista d'arte, Joseph Cassidy, ...

Venezia - The Burnt Orange Heresy chiuderà la mostra : Il thriller The Burnt Orange Heresy diretto da Giuseppe Capotondi (La doppia ora) è il film di chiusura, fuori concorso, della 76. mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (28 agosto - 7 settembre 2019) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. The Burnt Orange Heresy sarà proiettato in prima mondiale sabato 7 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, a ...

The Burnt Orange heresy di Capotondi chiuderà la mostra di Venezia : Il thriller The Burnt Orange heresy diretto da Giuseppe Capotondi (La doppia ora) e' il film di chiusura, fuori concorso, della 76