Teresa De Sio ' Ho detto tanti no nella mia vita Io e mia sorella Giuliana'

Intervista – Teresa De Sio : «Ho affrontato la depressione per raccontare me stessa» : «Sono in un periodo di grande generosità espressiva, nel senso che dico ciò che penso senza pormi limiti fregandomene se do fastidio a qualcuno» mentre parliamo Teresa De Sio, una delle artiste italiane di cui andare più fieri, che ha superato le convenzioni e delle logiche discografiche in nome dell’arte, è un fiume in piena e si racconta senza falsi buonismi, che non le sono mai appartenuti. La cantante di “Voglia ‘e turnà” è ...