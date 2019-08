Taser nel portaoggetti | denunciato 43enne

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma – Durante i servizi predisposti dal Questore nelle aree di interesse turistico ed in particolare nella zona del Vaticano, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno fermato per un controllo un’autovettura con a bordo un cittadino romano. Il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti e, perquisita l’autovettura, hanno rinvenuto nel porta oggetti, uno storditore/dissuasore elettrico in grado di erogare una elettrocuzione di 980000V VOLT e il cui porto in Italia e’ vietato. Alla richiesta dei poliziotti, il 43 enne ha riferito di averlo acquistato via internet e di portarlo al seguito per difesa personale, in quanto gestore di diversi B&B della Capitale, per la cui attivita’ necessita di spostarsi in continuazione, anche in orari serali e notturni, avendo a che fare spesso con soggetti sconosciuti ed ...

