Svapano e stanno male | 20 ricoveri per difficoltà respiratorie

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Una ventina di persone sono state ricoverateper graviinsorte dopo aver inalato dalle sigarette elettroniche. I casi si sono verificati in Stati del Midwest dell’Unione: gli ultimi in Minnesota, ma anche in Wisconsin e Illinois. Le persone sono soprattutto giovani, la causa dei malori non è ancora chiara ai medici. Un ragazzo è stato addirittura messo in coma indotto per superare le crisi ma ora è in via di miglioramento. Altri sono in unità intensive e con respiratori artificiali. Alcune delle vittime hanno ‘svapato’ solo tabacco, altre hanno usato la e-cig per inalare anche la sostanza psicoattiva della cannabis THC. Ma i pazienti si sono sentiticomunque. I medici sospettano che alcune sigarette elettroniche siano state acquistate per strada e non da rivenditori autorizzati e quindi il contenuto delle loro cartucce non fosse controllato. ...