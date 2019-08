Superyacht multimilionario si schianta sul molo e sfiora un ristorante galleggiante | “È

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Un lussuosoha avuto un problema meccanico che lo ha fattore mentre attraccava in una Cairns, in Australia. L’imbarcazione, conosciuta come Moatize, ha colpito la passerella e ha di poco mancato un, il Prawn Star, che ha pubblicato i video dell’incidente sui social. “È stato spaventoso, le persone avevano paura ed erano molto spaventate. Ma nessuno si è fatto male e questa è la cosa più importante”, ha detto Kay Green, gestore del. Alla fine, il Moatize è stato condotto all’ormeggio senza ulteriori problemi. Parlando a 7News, l’uomo al timone del, Jason Chambers, ha spiegato come si è verificato l’incidente: “Abbiamo preso il controllo nella timoniera per vedere se ci fosse un problema di controllo, continuava ad andare avanti, quindi abbiamo fatto quello per cui siamo addestrati nelle collisioni. Abbiamo spento i ...