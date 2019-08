SuperQuark 2019 settima puntata | anticipazioni 14 agosto

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019). Mercoledì 14in prima serata su Rai 1 torna il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, eccosu argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE14: Inuit Aprirà ladiil primo di tre episodi tratti dalla serie della BBC Le meraviglie del pianeta. Questi straordinari filmati raccontano l’avventura di alcune popolazioni che vivono nei posti più belli ma inospitali del mondo, spesso in condizioni estreme. Nella prima parte gli operatori della BBC sono arrivati fino alle alte quote dell’Himalaya, dove un gruppo di allevatori è alle prese con lo spostamento di una grossa mandria di Yak, che deve scendere per una gola molto stretta e molto pericolosa. Dalle ...

SuperQuarkRai : Un anno fa, il #14agosto, crollava il #PonteMorandi a Genova. È possibile fare in modo che disastri simili non si r… - notizieoggi24 : Questa sera in tv c'è la finale della Supercoppa Europea, una nuova puntata di Superquark, alcuni film in prima vis… - s_lelli : RT @SuperQuarkRai: Un anno fa, il #14agosto, crollava il #PonteMorandi a Genova. È possibile fare in modo che disastri simili non si ripeta… -