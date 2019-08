Superenalotto | la titolare del bar dove sono stati vinti 209 milioni di euro | “È la terza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) È diventato una garanzia di fortuna il bar Marino di via Cavour 46, a Lodi,martedì sera è stato centrato il 6 alper la cifra record di 209di. A commentare con entusiasmo la vincita è laMarisa, subito corsa al bar da casa appena saputo del colpo milionario: “Si tratta dellavincita di un certo rilievo nel nostro bar – racconta ad Agipronews -. Nel 2017 sempre qui è stato centrato un 5 da 107mila, mentre l’anno scorso è arrivato un 5stella da 50mila”. Per ora, però, nessun indizio sul vincitore: “La schedina vincente era da 2, ma non so chi sia l’autore della giocata, e al momento non so neanche quando è stata convalidata. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato. È incredibile – conclude, mentre alle sue spalle crescono i rumori ...

