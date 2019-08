Superenalotto | a Lodi anche il Fisco vince 25 milioni

Superenalotto - vincita record : 209 milioni a Lodi : Qualcuno, oggi, è diventato ricchissimo: ha 209 milioni di euro in più. Dopo oltre un anno, è stato centrato il 6 dei record al Superenalotto . La mega vincita è stata realizzata a Lodi , al bar Marino di via Cavour 45, con la sestina vincente 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Si tratta del jackpot più alto nella storia del Superenalotto e di tutte le lotterie mondiali. E la giocata vincente è costata solo 2 euro. Marisa, la ...

