Supercoppa Europea | Liverpool-Chelsea diretta live | le formazioni ufficiali e dove

LIVE Liverpool-Chelsea - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : sfida tutta britannica a Istanbul : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV – Presentazione del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di LIVErpool-Chelsea, match valido per la finale di Supercoppa Europea 2019, che si svolgerà alla Vodafone Arena di Istanbul (Turchia) alle ore 21:00. Si tratta di una sfida tutta inglese, tra la squadra che ha vinto l’ultima Champions League, il LIVErpool, e quella che si ...

Stéphanie Frappart - la prima donna ad arbitrare una finale di Supercoppa europea : Stéphanie Frappart non diventa per caso il primo arbitro donna a dirigere un incontro di primo livello di calcio maschile, addirittura la Supercoppa europea, Liverpool-Chelsea, a Istanbul, fra i campioni di Champions e quelli di Europa League. “Non si arriva per caso sulla ribalta. Noi donne dobbiamo provare fisicamente, tecnicamente e tatticamente che siamo uguali agli uomini. Non ho paura di questo. Per me non cambia niente”. Dietro la ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea in TV e in streaming : La prima finale maschile UEFA arbitrata da una donna è in programma stasera a Istanbul: le informazioni e i link per seguirla in diretta

Supercoppa Europea 2019 - Liverpool-Chelsea : probabili formazioni - orario d’inizio - canale tv e come vederla gratis e in chiaro : Tutto è pronto per il primo trofeo continentale per squadre di club. Questa sera, infatti, alle ore 21.00 alla Vodafone Arena (lo stadio dove solitamente gioca il Besiktas) di Istanbul, andrà in scena il match che assegnerà la Supercoppa Europea 2019. Sarà un ennesimo derby inglese, con il Liverpool campione d’Europa ed il Chelsea, vincitore della Europa League che saranno di fronte per questo primo importante scontro delle rispettive ...

Supercoppa Europea 2019 - Liverpool - Chelsea (diretta Canale 5 e Sky Sport Uno) : Vecchie e nuove suggestioni (diretta Canale 5 e Sky Sport Uno) si intrecciano nel primo appuntamento internazionale della nuova stagione calcistica, la SuperCoppa Uefa che mette di fronte a Istanbul il Liverpool vincitore della Champions e il Chelsea che, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha conquistato l'Europa League. La SuperCoppa Uefa è una partita a cadenza annuale che vede in gara le vincitrici delle due principali competizioni ...

Calcio - Supercoppa Europea. L’arbitro Frappart : “Non abbiamo paura - voglio essere un esempio per le donne” : Tutto pronto per l’assegnazione del primo titolo continentale della stagione di Calcio: domani in scena Liverpool-Chelsea, ultimo atto della Supercoppa Europea 2019. Un derby inglese che rimarrà in ogni caso nella storia, con la prima volta di un arbitro al femminile: si tratta di Stephanie Frappart, nata in Francia. Questo il commento della transalpina sul sito UEFA alla vigilia: “Sono molto felice, per me è stata davvero una sorpresa, ...

Supercoppa Europea - le parole di Pedro e Azpilicueta : parla anche l’arbitro del match Stephanie Frappart : parole importanti nelle ultime ore a sostegno della designazione da parte di Roberto Rosetti della signora Stephanie Frappart per la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. Una decisione storica, commentata bene da tutte le parti in causa. Lampard ha detto: “Siamo tutti molto contenti. È un momento storico. Un altro passo nella giusta direzione”. Arrivano anche le parole di Azpilicueta e Pedro, calciatori dei Blues: ...

Liverpool-Chelsea - Supercoppa Europea 2019 : Reds e Blues in campo a Istanbul per il primo trofeo europeo stagionale : Si può considerare l’ultimo atto della stagione 2018-2019 o il primo trofeo europeo da assegnare nella nuova stagione 2019-2020, in ogni caso Liverpool e Chelsea scenderanno in campo domani sera alla Vodafone Arena di Istanbul (Turchia) per contendersi la Supercoppa Europea 2019. L’Inghilterra si appresta a portare a casa il terzo trofeo continentale consecutivo dopo aver qualificato ben quattro squadre alle ultime finali di ...