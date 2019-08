Supercoppa Europea 2019 | Liverpool-Chelsea 7-6 | Reds in trionfo dopo i calci di rigore

LIVE Liverpool-Chelsea 5-4 d.c.r - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : Adrian regala la quarta Supercoppa Europea ai Reds! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:46 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa stupenda sfida e vi augura un buon proseguimento di serata! 23:45 Il LIVErpool si porta a casa la quarta Supercoppa europea della sua storia! 23:44 ADRIAAAAAAAAAAAAAAN PARAAAA E regala LA quarta Supercoppa europea AL LIVERPOOOOOOOOL!!!1 23:43 Nessun problema per Salah, 5-4 LIVErpool! 23:43 Non sbaglia nessuno, Emerson porta la ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 2-2 diretta live : si va ai calci di rigore! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 2-2 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : si va ai calci di rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:34 La tensione è alle stelle. 122′ SI VA AI calci ID rigore! 121′ Problemi di crampi, sia da una parte, sia dall’altra. 119′ I calci di rigore sono molto vicini.. 117′ Le squadre non riescono a costruire più azioni pericolose. 115′ Corner per i Blues. 114′ Pedro ha sfiorato il gol del vantaggio con un destro dal centro dell’area che ha ...

LIVE Liverpool-Chelsea 2-2 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo supplementare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 109′ Fase di possesso palla del LIVErpool, che però non riesce a costruire nulla di interessante. 107′ Arriva un’ammonizione per Alexander-Arnold. 106′ E’ iniziato il secondo tempo supplementare! 107′ Finisce qui anche il primo tempo supplementare. 106′ 2′ di recupero. 105′ Abraham calcia ad un metro dalla porta, la sfera percorre tutta ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 2-2 diretta live : Jorginho pareggia dal dischetto! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 2-2 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : Jorginho va a segno su calcio di rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 104′ Sostituzione anche per il LIVErpool: Mane out, Origi in. 103′ Ross Barkley prende il posto di Mateo Kovacic per il Chelsea. 101′ GOOOOOOOOOOL!!! Jorginho NON SBAGLIAAAAAA!! 100′ calcio di rigore confermato! 100′ L’arbitro sta rivedendo l’azione al VAR! 98′ calcio di rigore per il Chelsea, fallo di Adrian su Abraham. 96′ ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 2-1 diretta live : ancora Mané! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 1-1 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : si va ai supplementari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Joe Gomez tenta la conclusione dalla distanza, ma il tiro viene deviato, nessun problema per Kepa. 91′ I supplementari iniziano con un cambio per il LIVErpool: Alexander-Arnold ha preso il posto di Robertson. 93′ Finiscono qui i tempi regolamentari, si va ai supplementari! 91′ DUE MINUTI DI RECUPERO! 89′ Corner per il Chelsea. 87′ Se la partita dovesse ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 1-1 diretta live : si va ai tempi supplementari! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 1-1 diretta live : altro gol annullato ai Blues! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 1-1 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : miracolo di Kepa - i Reds sfiorano il gol del vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Terzo ed ultimo cambio per il Chelsea: Christensen ha lasciato il campo a Tomori. 83′ Mount segna il gol del 2-1, ma pochi secondi dopo arriva la segnalazione di fuorigioco. 81′ Deviazione sul tiro di Salah, sarà corner. 80′ Salah si appresta a calciare una punizione molto pericolosa.. 79′ Arriva il primo cartellino giallo del match: ammonizione per Cesar ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea 1-1 diretta live : Mané pareggia per i Reds! : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Il liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a ...

LIVE Liverpool-Chelsea 1-1 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : regna l’equilibrio ad Istanbul : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ Ancora un calcio d’angolo per i Blues. 61′ Giroud ha tentato il destro a giro dal centro dell’area, ma il numero 18 viene pescato in posizione di fuorigioco. 59′ Corner per il Chelsea, che prova a organizzare un’azione pericolosa. 57′ Il LIVErpool sta muovendo benissimo palla in attacco, ma la difesa del Chelsea è sempre pronta. 55′ Firmino ...

LIVE Liverpool-Chelsea 1-1 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : Manè pareggia i conti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ Fabinho prova a sfondare la porta dalla distanza, ma la sfera finisce sul fondo. 49′ GOOOOOOOOOOOL!!!!! IL LIVERPOOL pareggia I conti! MANE’ E’ BRAVO A SFRUTTARE UN RIMPALLO IN AREA DI RIGORE, TROVATOSI DA SOLO DAVANTI ALLA PORTA NON POTEVA FARE ALTRO CHE SEGNARE IL SUO SESSANTESIMO GOL CON QUESTA MAGLIA! 48′ Subito sostituzione per il LIVErpool: Firmino ha ...