Su Steam ora possiamo indicare quali titoli giochiamo su altre piattaforme

We Need to Go Deeper - il gioco co-op ispirato ai romanzi di Jules Verne - è ora disponibile su Steam : Se amate i romanzi di Jules Verne ed il genere Steampunk, allora questo gioco può fare al caso vostro.Deli Interactive ha lavorato a We Need To Go Deeper per circa cinque anni: il gioco nel 2017 è entrato a far parte di Steam Geenlight e dopo un periodo di accesso anticipato ora è disponibile in edizione integrale.Il gioco consentirà a voi e ad altri due amici di pilotare un sottomarino e viaggiare in lungo ed in largo. Sarete in grado di ...