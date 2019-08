Snapchat lancia gli occhiali per la realtà aumentata con doppia fotocamera

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019) LaHd per catturare la profondità e scatti in 3D è la più rilevante novità degli Spectacles 3, terza generazione degliper laprodotti da Snap. Il design rinnovato per un miglior comfort e la possibilità di aggiungere a foto e video (basta un tocco per attivare scatti e clip) effetti tridimensionali e sfondi divertenti sfruttandocompletano il profilo di un modello di fascia alta, destinato a una piccola fetta degli utenti dell’app, poiché il prezzo di 380 dollari sembra tagliar fuori i giovanissimi dalla lista dei potenziali acquirenti (ma chissà). Credit Snap I filmati 3D a 60 fps possono avere una durata massima di un minuto e garantiscono un audio di qualità grazie ai quattro microfoni integrati, con i led che segnalano ai vicini la registrazione in corso. Le immagini si possono inviare agli amici su, YouTube e altre ...

