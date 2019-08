Sicilia | nuovo intervento soccorso alpino allo Zingaro | salvato turista

Sicilia : Zarbo nuovo direttore Ufficio scolastico - gli auguri di Anci Sicilia : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "auguri di buon lavoro a Raffaele Zarbo, nominato dal Miur nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia". Così il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando. "La competenza, le grandi qualità professionali e umane che Raffaelle Zarbo ha sempre dimostr

Sicilia : Zarbo nuovo direttore Ufficio scolastico - gli auguri di Anci Sicilia : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – “auguri di buon lavoro a Raffaele Zarbo, nominato dal Miur nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia”. Così il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando. “La competenza, le grandi qualità professionali e umane che Raffaelle Zarbo ha sempre dimostrato nel suo lavoro – continua – saranno preziosi per la scuola Siciliana e saranno conferma, in ...

Sicilia : Gioia nuovo presidente dei giovani di Confagricoltura : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Giovanni Gioia è il nuovo presidente regionale dell’Anga, l’associazione dei giovani agricoltori di Confagricoltura Sicilia. Gioia, 26 anni, con una lunga tradizione familiare alle spalle nell’ambito della cerealicoltura in provincia di Caltanissetta, succede a Francesco Mastrandrea recentemente eletto presidente dell’associazione nazionale.“Sarà un triennio volto al ...

Sicilia : demanio marittimo - nuovo bando per assegnare a privati 27 beni in concessione : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – Prosegue l’attività di valorizzazione, da parte della Regione Siciliana, dei beni immobili situati sul demanio marittimo. E’ stato pubblicato dall’assessorato al Territorio e ambiente, il secondo bando per l’assegnazione ai privati di ventisette edifici sparsi in sei province dell’Isola: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messima, Palermo e Trapani. L’iniziativa ...

Sicilia : demanio marittimo - nuovo bando per assegnare a privati 27 beni in concessione (2) : (AdnKronos) – Sono stai messi a bando i seguenti beni. Quattro in provincia di Agrigento: ex ‘Cantiere Grazia” e ‘Palazzina Piloti” siti nel porto di Licata, oltre a due lotti del fabbricato sbarcatoio nel porto di Lampedusa. Tre nel Nisseno, tutti a Gela: la cosiddetta ‘Conchiglia”, il ‘Lido Eden” entrambi sul Lungomare Federico II di Svevia e un pontile sbarcatoio sul Lungomare. ...

Associazione ADA Sicilia - cambio al vertice : Quartararo è il nuovo presidente : Ad assumere la carica di presidente regionale dell'Associazione ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) è Francesco Audenzio Quartararo, che riceve il testimone dall'uscente Antonino Toscano, attuale segretario generale Uil Pensionati Sicilia, dimessosi dalla carica di presidente per incompatibilità. Infatti, Toscano, alla luce della più recente riforma del terzo settore, non può ricoprire entrambi i ruoli. Un percorso da proseguire: ...

Trapani - Francesco Baldini è il nuovo allenatore dei Siciliani : domani la presentazione : E’ Francesco Baldini l’allenatore che guiderà il Trapani nel prossimo campionato di Serie B. 45 anni, nato a Massa, Baldini nell’ultima stagione sportiva ha allenato la Juventus Primavera. Da calciatore vanta una lunga carriera tra Juventus, Napoli, Reggina, Lucchese, Genoa, Lugano, San Marino e Juvenes/Dogana. Ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili del Bologna (Allievi e Primavera), passando poi al Sestri ...

La Sicilia continua a regalare meraviglie : scoperto un nuovo teatro nell’antica Halaesa Archonidea : La Sicilia continua a regalare meraviglie. Alla già lunga lista, la regione circondata dal Mediterraneo può aggiungere un nuovo teatro antico: una missione archeologica francese, composta da ricercatori delle università di Amiens, Poitiers e Parigi, che opera nella zona dal 2016, ha identificato tra i resti dell’antica città siculo-greca di Halaesa Archonidea, in provincia di Messina, un anfiteatro, alcune case e botteghe, poste su una ...

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si