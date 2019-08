Sex appeal | ecco i fattori che lo azzerano

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Atteggiamenti di chiusura L’odorePigriziaPoco riposoCattiveriaTroppi sorrisiMancanza di umiltàIl fumo e l’alcolStress Vi è mai capitato di vedere una persona bella in modo sconcertante? Bella da togliere il fiato, da non dormirci la notte, da manuale. Bene, potremmo pensare su due piedi che sì, quella è la persona che tutti vorrebbero, un oggetto del desiderio universale. Quante ne vediamo sui social, dopotutto? Ma passiamo alla seconda fase. Con lo zampino celestiale di qualche santo, riuscite a conoscere l’adone o la dea in questione e tutto il vostro desiderio svanisce come una bolla di sapone che scoppia. Sì, quell’essere è sì bello da morire, ma anche privo di qualsiasi sex, il tipico «bello che non balla». Delusione totale e disperazione parziale, ma tant’è: vi sembra comunque più attraente il tabaccaio leggermente stempiato sotto casa. Stando alla definizione da ...

