Serie C TV | Coppa Italia 14 Agosto - Programma e Telecronisti Eleven Sports

Serie C - Ghirelli si complimenta con le sei squadre che hanno passato il turno in Coppa Italia : “Carpi, Feralpisalò, Imolese, Monza, Monopoli e Sudtirol, sei nostri club a cui ho scritto al termine delle partite. Mi sono complimentato per il passaggio del turno in Coppa Italia, affrontando squadre che militano in Serie B. Sei club che sono un’ulteriore dimostrazione della validità tecnica della C. Da sottolineare che quattro club sono del girone B, confermando la forza di quel girone“. Questa la nota del presidente ...

Coppa Italia Serie C - il Bari soffre ma batte la Paganese : Cesena qualificato : Il Bari supera la resistenza della Paganese ed esordisce nel migliore dei modi nella Coppa Italia di Serie C. I biancorossi vincono 3-2 e ringraziano il portiere azzurrostellato Campani che, al 3′ della ripresa, cerca di dribblare Antenucci regalando al bomber il gol del 2-1. Nel primo tempo a segno il pugliese Kupisz (29′) e provvisorio pareggio di Caccetta (31′). A 12′ dalla fine il pareggio di Alberti dopo uno ...

Bari-Paganese - la gara di Coppa Italia Serie C su Eleven Sports : Finalmente si comincia a fare sul serio: Bari-Paganese inaugura il Girone I della Coppa Italia Serie C. La sfida è in programma questa sera, domenica 11 agosto, è si disputa alle ore 20.30 in uno stadio San Nicola che annovera una discreta cornice di pubblico Nel match si affrontano due compagini dagli obiettivi diametralmente opposti: i galletti di mister Cornacchini, che tornano in Lega Pro dopo l'annosa vicenda relativa al fallimento, ...

Coppa Italia Serie C - scivola la Pistoiese : pareggio per il Modena : Si sono giocate alcune interessanti partite valide per la Coppa Italia di Serie C, sconfitta per la Pistoiese che è stato dal Pontedera al termine di una gara molto combattuta, pareggio invece per il Modena contro la VirtusVecomp, i canarini sono stati in grado di recuperare due gol di svantaggio. Domani si giocheranno le seconde partite dei triangolari della Fase eliminatoria e le partite d’andata dei gironi con due squadre. Ecco ...

Serie C TV - Coppa Italia 10 e 11 Agosto - Programma e Telecronisti Eleven Sports : Tutto pronto per il secondo weekend della Coppa Italia Serie C 2019-2020. La Lega Pro ha diramato il calendario del 2° turno diviso in due giorni: sabato 10 e domenica 11 Agosto. La Coppa Italia è il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie C, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: chi ha alzato la Coppa...

Risultati Coppa Italia - il programma completo : fanno il loro ingresso le squadre di Serie B : Coppa Italia – La competizione entra nel vivo. fanno il loro ingresso nel secondo turno le squadre di Serie B. Ad aprire il programma sarà Ascoli-Pro Vercelli, sabato. Il resto del turno si gioca domenica. Tanti i match interessanti: Venezia-Catania, Benevento-Monza, Empoli-Reggina, Trapani-Piacenza, Salernitana-Catanzaro. Ecco il programma completo. SABATO ore 18,30 Ascoli-Pro Vercelli DOMENICA ore 18:00 Spezia-Pro ...

Coppa Italia Serie C - secondo e terzo turno eliminatorio : il calendario completo : In relazione ai risultati conseguiti nelle gare della prima giornata, la Lega Pro ha reso noto il calendario per la Fase Eliminatoria della seconda e terza giornata dei gironi con tre squadre di Coppa Italia di Serie C. Girone A. Seconda giornata, domenica 11 agosto 2019: Como-Gozzano. Riposa: Renate. Terza giornata, domenica 18: Renate-Como. Riposa: Gozzano. Girone B. Seconda giornata, domenica 11 agosto: Lecco-Giana Erminio. Riposa: ...