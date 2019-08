SENATO | SCONTRO CASELLATI-MARCUCCI Presidente a capogruppo | ' Ha già parlato troppo!'

C'è stato un duro scontro in SENATO tra Parrini (Pd) e la presidente Casellati : duro scontro in Aula al Senato, in apertura di seduta, tra il Pd e Elisabetta Casellati. Accade quando prende la parola, sull'ordine dei lavori, il Senatore Dem Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulle riforme, per toccare la vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega, chiedendo al presidente del Senato un "definitivo ed essenziale chiarimento a tutela di questa Camera". "Tre interrogazioni - incalza l'esponente dem - dei ...