Scontro social tra la Mennoia e Teresa Cilia | parla l’autore di UeD

Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia : è Scontro social (video) : Teresa Cilia, qualche giorno fa, ha pubblicato, un'Instagram Stories (rivolta a Raffaella Mennoia?!) in difesa di Mario Serpa: "La cosa bella? Godersi lo spettacolo al di fuori e ridere sempre e comunque', proseguendo con le hashtag 'Meglio stare zitti' e 'Finta come poche'. Ad oggi, l'ex tronista di 'Uomini e Donne', che, per un breve periodo, ha lavorato nello staff del programma di Maria De Filippi, ha voluto mettere i puntini sulle 'i' ...

Dopo lo ‘Scontro’ social tra Mario Serpa - Raffaella Mennoia e Gianni Sperti - Jack Vanore dice la sua… : I botta e risposta tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa8 hanno creato polemiche e dato il via a degli scontri tra i fan di Uomini e Donne. Le fan dell’ex corteggiatore si sono scagliate contro... L'articolo Dopo lo ‘scontro’ social tra Mario Serpa,Raffaella Mennoia e Gianni Sperti, Jack Vanore dice la sua… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island - Alessio Bruno arrestato : Scontro social tra la fidanzata e Francesco Chiofalo : È bagarre dopo l'arresto dell'ex single di Temptation Island Alessio Bruno, condannato per spaccio di cocaina. Nelle ultime ore sui social è scoppiato un botta e risposta al vetriolo tra la sua fidanzata e la coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Alessio Bruno condannato per spaccio: cosa è successo Il 31enne conosciuto a Temptation Island 2017 è nei guai. Sui social la ...

Grande Fratello : nuovo Scontro sui social tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena : Il veronese sbotta furioso contro il graphic designer e torna a parlare del rapporto con Martina Nasoni.

Gaetano Arena contro Daniele Dal Moro : è Scontro social - : Francesca Galici Sembra essere iniziata una "guerra social" tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena, due ex concorrenti del Grande Fratello 16 che sui social non perdono occasione per stuzzicarsi Volano i coltelli tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena del Grande Fratello 16. Nelle ultime ore i due ex concorrenti si sono pesantemente punzecchiati sui social, un botta e risposta a distanza che ha fatto emergere profonde acredini tra i ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : Scontro social! - Trono Classico - : Ecco tutte le principali indiscrezioni sui potenziali tronisti della nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne.

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati e parte lo Scontro social : ‘Grande flop’ : Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli si scrive la parola fine anche per un’altra coppia di Uomini e donne, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Complice il polverone in web esploso dopo le segnalazioni di un presunto tradimento dell’ex corteggiatore a Ibiza, la ex tronista rompe il silenzio e sui social spiega che la storia è conclusa, senza scendere troppo nei dettagli e parlando di diversi motivi che l’hanno portata a questa ...

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati - è Scontro social tra i due : La coppia, uscita da Uomini e Donne da circa un mese, ha confermato la rottura attraverso i social. I rumors sul presunto tradimento di Manuel durante il viaggio a Ibiza avrebbero incrinato un rapporto mai decollato. E sui social volano gli stracci tra i due.\\ Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. A poco meno di un mese dell’uscita dal programma Uomini e Donne come coppia, Giulia e Manuel hanno deciso di interrompere ...