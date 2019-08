Scomparsa Emiliano Sala | avvelenamento da monossido come possibile causa del decesso

Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La tragicadi, avvenuta lo scorso 21 gennaio, ha scosso il mondo del calcio e ora arrivano ulteriori dettagli sulla sua morte. Infatti,riportato dall’ANSA, il calciatore argentino è stato intossicato daldi carbonio mentre si trovava sull’aereo. Ilpotrebbe quindi essere avvenuto primo che il Piper Malibu con cui viaggiava insieme al pilota, David Ibbotson, si inabissasse nella Manica. Le indagini compiute dagli investigatori hanno accertato che nel sangue dici fosse “un alto livello di saturazione di COHb, la combinazione prodotto didi carbonio ed emoglobina”. Il tasso riscontrato è considerato potenzialmente fatale e anche il pilota, il cui corpo non è mai stato ritrovato, potrebbe essere morto per intossicazione, visto che la cabina del Piper su cui viaggiavano era unica. alessandro.farina@oasport.it Clicca ...

