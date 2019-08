Savona | aprire una scatoletta per salvare il tonno

Paolo Savona sul governo : "L'esecutivo deve aprire un dialogo con l'Europa per risolvere i problemi" : "Da entrambe le parti, si sta esagerando", Paolo Savona bacchetta l'atteggiamento del governo nei confronti dell'Ue. "D'altro canto, se in una situazione così delicata come quella italiana la Commissione minaccia di aprire la procedura di infrazione per mancato rispetto dei parametri di bilancio, è